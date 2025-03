Virginia Raggi ha destituito il neo assessore De Dominicis

"Non ha i requisiti dettati dai Cinquestelle"

Il sindaco di Roma Virginia Raggi ripete che lei non molla, ma ha destituito l'assessore al Bilancio De Dominicis appena nominato, affermando di aver scoperto che non ha i requisiti dettati dai Cinquestelle. Così dopo le dimissioni di Marcello Minenna è il secondo responsabile dei conti che lascia. Quest'ultimo prima ancora di aver cominciato il lavoro. Insomma, nonostante l’invito di Grillo di mostrare il massimo di unità, il Movimento resta in fermento, tanto che il mini-direttorio romano, quello che doveva affiancare la Raggi nella guida della Capitale, si è dimesso in blocco, a partire da Paola Taverna, la senatrice accusata di passare le informazioni alla stampa, anche se lei smentisce e minaccia querele





