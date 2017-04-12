Visarno Arena 2017, a Firenze tra Radiohead e Jamiroquai

Dal 14 giugno 8 concerti nel segno del rock, del metal, del pop e dell'elettronica

E' stato presentato oggi a Firenze il cartellone di Visarno Arena 2017. Si parte il 14 giugno con i Radiohead e si chiude il 18 luglio con gli Arcade Fire. Nel mezzo Aerosmith, Placebo, Eddie Vedder, Cranberries, Glen Hansard, System Of A Down, Prophets Of Rage, Chemical Brothers, The XX, Jamiroquai e molti altri

INFORMAZIONI Visarno Arena avrà una capienza di 50.000 spettatori e solo posti in piedi in occasione del festival Firenze Rocks (23 giugno Aerosmith, Placebo, Deaf Havana - 24 giugno Eddie Vedder, The Cranberries, Glen Hansard – 25 giugno System Of A Down e Prophets Of Rage) e del concerto dei Radiohead, James Blake e Junun (14 giugno).Per l’evento Decibel Open Air 2017 (1 luglio) e per i concerti di The XX (8 luglio), Jamiroquai, (11 luglio), Arcade Fire (18 luglio), oltre all’area parterre in piedi, saranno disponibili tribune con posti a sedere. La capienza per questi concerti sarà ridotta a 13.000 spettatori. www.visarnoarena.it - www.firenzerocks.it

