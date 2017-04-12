Visarno Arena 2017, a Firenze tra Radiohead e Jamiroquai

Visarno Arena 2017, a Firenze tra Radiohead e Jamiroquai

Visarno Arena 2017, a Firenze tra Radiohead e Jamiroquai

Redazione Web

12 aprile 2017, ore 15:22

Dal 14 giugno 8 concerti nel segno del rock, del metal, del pop e dell'elettronica

E' stato presentato oggi a Firenze il cartellone di Visarno Arena 2017. Si parte il 14 giugno con i Radiohead e si chiude il 18 luglio con gli Arcade Fire. Nel mezzo Aerosmith, Placebo, Eddie Vedder, Cranberries, Glen Hansard, System Of A Down, Prophets Of Rage, Chemical Brothers, The XX, Jamiroquai e molti altri
INFORMAZIONI Visarno Arena avrà una capienza di 50.000 spettatori e solo posti in piedi in occasione del festival Firenze Rocks (23 giugno Aerosmith, Placebo, Deaf Havana - 24 giugno Eddie Vedder, The Cranberries, Glen Hansard – 25 giugno System Of A Down e Prophets Of Rage) e del concerto dei Radiohead, James Blake e Junun (14 giugno).Per l’evento Decibel Open Air 2017 (1 luglio) e per i concerti di The XX (8 luglio), Jamiroquai, (11 luglio), Arcade Fire (18 luglio), oltre all’area parterre in piedi, saranno disponibili tribune con posti a sedere. La capienza per questi concerti sarà ridotta a 13.000 spettatori. www.visarnoarena.it - www.firenzerocks.it

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Jannik Sinner soffre ma si qualifica per gli ottavi di finale degli US Open battendo il canadese Denis Shapovalov

    Jannik Sinner soffre ma si qualifica per gli ottavi di finale degli US Open battendo il canadese Denis Shapovalov

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Guillermo del Toro presenta “Frankenstein” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Guillermo del Toro presenta “Frankenstein” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Paolo Strippoli, Michele Riondino e Romana Maggiora Vergano presentano “La Valle dei sorrisi” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Paolo Strippoli, Michele Riondino e Romana Maggiora Vergano presentano “La Valle dei sorrisi” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Gianfranco Rosi presenta “Sotto le nuvole” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Gianfranco Rosi presenta “Sotto le nuvole” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Anders Thomas Jensen e Nikolaj Lie Kaas presentano “The Last Viking” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Anders Thomas Jensen e Nikolaj Lie Kaas presentano “The Last Viking” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Potsy Ponciroli presenta “Motor City” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Potsy Ponciroli presenta “Motor City” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Willem Dafoe e Greta Lee presentano “Late Fame” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Willem Dafoe e Greta Lee presentano “Late Fame” a RTL 102.5

  • L'80% degli squali balene ha tagli e cicatrici dovute al turismo. E' una specie a rischio estinzione

    L'80% degli squali balene ha tagli e cicatrici dovute al turismo. E' una specie a rischio estinzione

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Park Chan-wook e Lee Byung-hun presentano “Eojjeol suga eopda (No other choice)” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Park Chan-wook e Lee Byung-hun presentano “Eojjeol suga eopda (No other choice)” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Valérie Donzelli e Bastien Bouillon presentano “À pied d’œuvre” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Valérie Donzelli e Bastien Bouillon presentano “À pied d’œuvre” a RTL 102.5

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “PRONTO COME VA” di The Kolors è in testa alla classifica della nona settimana

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “PRONTO COME VA” di The Kolors è in testa alla classifica della nona settimana

The Kolors sono in testa alla classifica della nona settimana di RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 con “PRONTO COME VA”. A seguire Alfa con “a me mi piace” (ft. Manu Chao) e Tananai con “BELLA MADONNINA”

Mostra del Cinema 2025, Jay Kelly di Noah Baumbach: trama e recensione del film in concorso

Mostra del Cinema 2025, Jay Kelly di Noah Baumbach: trama e recensione del film in concorso

George Clooney mette in scena il confine tra realtà e finzione in un viaggio dentro se stessi

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “a me mi piace” di Alfa (ft. Manu Chao) è in testa alla classifica dell’ottava settimana

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “a me mi piace” di Alfa (ft. Manu Chao) è in testa alla classifica dell’ottava settimana

Alfa è in testa alla classifica della prima settimana di RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 con “a me mi piace” (ft. Manu Chao). A seguire The Kolors con “PRONTO COME VA” e Serena Brancale & Alessandra Amoroso con “SERENATA”