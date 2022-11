Vita da Carlo 2, Verdone apre il set della sua casa e svela i primi dettagli sulla seconda stagione

Ma il suo produttore non è convinto e chiede all’attore di trovare qualche personaggio famoso che sia in grado di attirare l’attenzione sul progetto. E quel qualcuno sarà Sangiovanni , il giovane cantante. Sono questi gli ingredienti fondamentali che ci sono stati anticipati oggi e che andranno a costruire le fondamenta di questo seconda atto della Vita da Carlo in arrivo il prossimo anno.

Dopo aver fatto i conti con la politica e con la possibilità di diventare sindaco di Roma, Verdone, ancora una volta nei panni di sé stesso, capisce che è finalmente arrivata l’ora di girare il suo primo film d’autore, mettendo da parte la commedia e cimentandosi con temi più impegnati. Sar Come soggetto di questa nuova produzione sceglie un racconto inserito nel suo ultimo libro La Carezza della memoria , quello di Maria F, una prostituta che Verdone ha veramente incontrato quando era giovane e con la quale ha passato momenti di grande tenerezza e romanticismo.

“ Sto raschiando il barile della mia vita ”. Sono queste le prime parole che pronuncia Carlo Verdone , che oggi ha accolto i giornalisti sul set della seconda stagione di Vita da Carlo , un nuovo tassello del racconto iniziato circa un anno fa, che ci consente di conoscere un Verdone inedito, senza maschere e senza veli, che interpreta semplicemente se stesso. I nuovi episodi approderanno l’anno prossimo su Paramount Plus, la nuova piattaforma streaming che accoglierà questa nuova produzione Filmauro. L’attore e regista oggi ha rivelato finalmente alcuni dettagli sulla trama e ha raccontato qualche curiosità sul processo creativo che si cela dietro una serie tv.

VITA DA CARLO, VERDONE RACCONTA IL LAVORO DIETRO LA SERIE

“E’ come girare 3 film insieme, è molto faticoso” ha raccontato l’attore e regista Carlo Verdone che ha poi confessato di alzarsi tutti i giorni alle 5 del mattino per lavorare fino alle 19:30 circa. “300 pagine di sceneggiatura di cui ben 289 dove sono presente”. ha rivelato.

Lo aiuta dietro la macchina da presa nella regia di alcuni episodi Valerio Vestoso, un giovanissimo cineasta che Verdone ha definito un po' nerd, lodando il lavoro che svolge per la serie.

“Fare se’ stessi è molto complesso” prosegue Verdone, “bisogna ricordarsi di togliere tempi da accademia e affidarsi alla spontaneità.”



VITA DA CARLO 2, IL SET DELLA CASA

Mentre si sposta tra divani e poltrone, Carlo Verdone ci mostra alcune foto che ritraggono alcuni ricordi della sua vita. Ci sono i genitori, ci sono i volti della sua infanzia. Tutti pezzi storici che ha portato sul set per contribuire a rendere vera la sua abitazione. L’attore ha svelato che la scelta dell’arredo nasce dalla volontà di unire il suo vero appartamento romano con quello della sua casa che si trova in Sabina. L’immenso terrazzo che domina la scena è in realtà uno schermo con la retroproiezione, anche se il paesaggio che si scorge proviene direttamente da quello reale che si può ammirare dalla sua vera dimora.



VITA DA CARLO, UN PARTERRE DI ATTORI E GUEST STAR

Una delle novità più succulente della seconda stagione di Vita da Carlo è la presenza di un cast ricchissimo e variegato. Come anticipavamo prima sarà presente Sangiovanni, poi Maria De Filippi e Zlatan Ibrahimovic che Carlo incontra a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio. La serie segna anche il ritorno di Claudia Gerini al fianco dell’attore romano. I due, che entreranno in scena con una citazione di una loro scena cult, non condividevano la scena da 14 anni, quando recitarono insieme nel film del 2008 Grande, grosso e Verdone.





Insomma, non ci resta che aspettare il prossimo anno quando finalmente potremo vedere su Paramount Plus, i nuovi episodi di Vita da Carlo.