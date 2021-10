Vladimir Luxuria corona un sogno: “Finalmente dopo 10 anni…”

I teatri riaprono, dopo un anno e mezzo di chiusura a causa della Pandemia, ed anche Vladimir Luxuria è pronta al debutto. Andare in scena significa bere un vero e proprio cocktail di adrenalina. “Una grande emozione come se fosse ma prima volta”, racconta su RTL102.5 News collegandosi con Trends&Cebrities. L’ annuncio del suo nuovo spettacolo è sucuramente una good news. Ma andiamo per gradi: la prima dello spettacolo “Discarica” si terrà sabato 23 ottobre all’ OFF/OFF Theatre di Roma. Dopo 10 dieci anni Vladimir torna a respirare l’area del Teatro interpretando un ruolo che lascerà tutti senza fiato.





Gli attori in scena: un cast ricchissimo

Vladimir Luxuria sarà in scene con Roberto Alpi, Elena Croce, Blu Yoshimi, Filippo Contri e Andrea Verticchio. La trama dello spettacolo è ambienta in una discarica abbandonata, ai confini dalla realtà e dalla città. E’ proprio lì, tra rifiuti abbandonti e immondizia, che nasce una famiglia.





La trama dello spettacolo: una metafora attualissima

“La discarica è una metafora che simboleggia tutto ciò che l’attuale società ancora esclude e rifiuta”, racconta su RTL102.5 News Vladimir. Nello spettacolo ci sarà un manager licenziato a cinquant’anni che fa i conti con la ristrutturazione della sua azienda, una transex che deve ricostruirsi una vita, un clochard e una donna con problemi mentali. Tutto questo darà vita ad un cortocircuito di emozioni.

“Nello spettacolo c’è un ragazzo che fa uso di droghe, abbandonato da tutti. Poi una ragazza con disagi psicologici, oggetto di bullismo e comportamenti antisociali”, continua a raccontare Vladi. Ed in questo gruppo arrica anche un giovane studente universitario sogna ed ha fiducia nel futuro”.

Attuale più che mai, questo spettacolo rispolvera anche metafore sempre attuali nella società moderna, fatta di consumismo inarrestabile e di tante debolezze.





Il ritorno in politica di Luxuria?

In passato Vladimir Luxuria ha ricoperto il ruolo di deputato della Repubblica italiana. “La più grande delusione fu quando cadde quel Governo”, spiega. “Avevo tante proposte di legge che non sono riuscita a portare avanti”. E se tornasse nella sua mente l’idea di scendere in campo? “Mi candiderei a Miss Italia”, scherza. Caso chiuso: di politica, a quanto pare, non se ne parla per adesso. Il teatro è il primo amore che non si scorda mai.