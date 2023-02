Vladimir Putin al Parlamento: "In gioco l'esistenza stessa della Russia, l'operazione speciale in Ucraina continuerà"

La versione di Vladimir Putin non cambia. L’"operazione speciale" in Ucraina continuerà "sistematicamente" e Mosca raggiungerà i suoi obiettivi. Putin lo garantisce in un lungo discorso davanti all'Assemblea Federale che lo applaude e a tutta la Russia su cui, dice, pesa una grande responsabilità, perché "è un momento molto complesso di cambiamenti radicali che definiranno il futuro del Paese del popolo".

"KIEV VOLEVA ATTACCARE DONBASS E CRIMEA"

La guerra, dice, è contro un regime neo nazista, iniziata perché l’Ucraina un anno fa era pronta persostiene PutinUna situazione quella del Donbass, dice il Presidente, che la Russia ha cercato di "", mentre l'Occidente giocava conper ingannare Mosca. Secondo Putin l'Ucraina voleva anche attaccare la Crimea e dotarsi di armi nucleari.

OCCIDENTE HA PREPARATO KIEV ALLA GUERRA

Ma il bersaglio del discorso di Putin non è tanto l'Ucraina, quanto gli alleati occidentali.sostiene Putin. Negli anni Trenta l'Occidente ha aperto la strada al nazismo in Germania e adessoUn Occidente che, secondo il capo del Cremlino, ha preparato Kiev per una grande guerra, spendendo finora" con un atteggiamento imperialista, che è una minaccia non solo militare ma anche ai valori della Russia. L'Occidente infatti versa in una, con la distruzione della famiglia, dell'identità nazionale, le teorie di genere.

NON USEREMO IL NUCLEARE PER PRIMI

É impossibile sconfiggere la Russia sul campo di battaglia, dice Putin, che parla dello sviluppo di nuove tecnologie militari e di una forza di deterrenza nucleare dotata di armi avanzate al 90%. Armi nucleari che Mosca sta testando ma che, assicura, non userà per prima:dice il presidente russo. Annunciata anche la sospensione dell'applicazione del trattatol'ultimo ancora in vigore con gli Stati Uniti sulla riduzione delle armi nucleari. "" spiega Putin, ma non si può permettere agli ispettori americani di visitare i siti nucleari russi mentre Washington è intenta ad infliggerea Mosca.

"LA RUSSIA RISPONDERA A QUALSIASI SFIDA"

Poi, dopo quasi due ore, la chiusura del discorso: "