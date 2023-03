"Voglio fare un programma con Antonio Zequila": cosa racconta Aristide Malnati

Amici. Confidenti. Inseparabili. Antonio Zequila e Aristide Malnati s'incontrano di nuovo, stavolta in radiovisione, nel corso di Trends & Celebrities su RTL 102.5 News . La loro amicizia è nata nel corso del Grande Fratello vip - edizione 2020: si tratta di un'indimenticabile programma che ha dovuto fare i conti, in quei mesi, con la Pandemia. Nella casa di Cinecittà c'erano anche Zequila - reduce da film e programmi tv come L'Isola dei famosi - e Malnati: tanto diversi e allo stesso tempo simili. Strano, ma vero.

"SEDUCO CON LA CULTURA"

Aristide, occhiali e giacca d'ordinanza, è amatissimo dal pubblico per la sua calma e i suoi modi eleganti che non passano inosservati. "Seduco con la cultura", tuona Aristide - che ha dedicato tutti i suoi studi all'antico Egitto. Oggi è uno dei giornalisti più accreditati nel mondo della cultura e viaggia tantissimo all'estero, ai primi di marzo è stato pubblicato il suo ultimo libro: "I mille volti d'Oriente" (Giraldi Editore), scritto con Virginia Reniero.

Si tratta del racconto, molto vivace e dettagliato e soprattutto ricco di spunti e aneddoti, dei 5 viaggi che Aristide e Virginia hanno fatto negli anni appena precedenti al covid in 5 Paesi del Sud Est asiatico con il principale intento di realizzare immagini per le varie puntate della trasmissione Storia e Misteri, di cui sono autori e conduttori su Telenova, emittente di Famiglia Cristiana visibile in gran parte del Nord Italia sul Canale 18 e ovunque in streaming.