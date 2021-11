“Voglio tornare da Kim Jong-un”: Razzi senza freni a RTL 102.5 News

Antonio Razzi vuole incontrare Kim Jong-un. Ma stavolta ha un obiettivo precisissimo: “Ho fatto la proposta al suo vice perché vorrei che Jong-un incontrasse Papa Francesco in Corea del Nord, perché lì c’è il 2% di cattolici. Loro hanno risposto che ci stanno pensando. Sarebbe un segnale di distensione e di pace”. L’ex senatore azzurro interviene a Trends&Celebrities, su RTL 102.5 News, parlando di tutto: dalla politica alla tv.



Prima dell’arrivo del 25 novembre (giornata internazionale contro la violenza sulle donne) lancia un appello importantissimo: “Non c’è bisogno di aspettare ogni anno il 25 novembre, bisogna denunciare da subito chi fa violenza. Le donne vanno trattate bene, senza le donne saremmo perduti”.





"Sogno il Grande fratello vip"

E c’è un altro sogno che Antonio Razzi vorrebbe realizzare: il ritorno in tv, magari al Grande Fratello Vip. “Perché no? Mi piace sempre misurarmi per vedere se sono all’altezza o meno. A Ballando con le Stelle mi sono ringiovanito”. Nella sua vita, molto diversa da quando ha mollato Palazzo Madama, sono arrivati i social e lo sport. “Al mattino faccio 7-8 chilometri di corsa, poi doccia e colazione – spiega Razzi –. Successivamente, si comincia con il mondo dei social: post e Instagram stories”.





Razzi a Ballando con le stelle

Solo due anni fa Razzi ha partecipato a Ballando con le stelle. “La mia più grande passione”, continua a raccontare. “Si tratta di un programma che seguo sempre perché mi ha ringiovanito”. È stata sua moglie Maria, con la quale festeggia 48 anni di matrimonio, a suggerirgli di partecipare a Ballando con le stelle. “È sempre stata in prima fila ad applaudirmi, anche quando commettevo qualche errore in pista”.





48 anni di amore

La storia d’amore tra Antonio e Maria inizia tantissimi anni fa. Lei d’origine spagnola, lui italiano. Entrambi lavorano in Svizzera, che diventa galeotta. Alla fine scoppia la scintilla, il resto della storia lo conosciamo tutti. Infatti, Razzi - che in passato aveva ammesso di essere stato un vero latin lover - dice di essere innamorato di sua moglie Maria come 48 anni fa. Una coppia formidabile: “Ci manteniamo giovani, sempre”, conclude durante il collegamento su RTL102.5 News.