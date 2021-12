"Vorrei condurre un programma per bambini": Simona Tagli rompe il silenzio a RTL 102.5 News

Vi ricordate Simona Tagli? Soubrette ai tempi di Domenica in. Di lei, da tempo, non c'è più traccia in televisione. Come mai? Sembra un mistero. Ma la Tagli, che interviene a Trends & Celebrities su RTL 102.5 news, ha le idee chiare sul futuro: "Vorrei condurre un programma per ragazzi". Poi prosegue facendo un bilancio. E dice: "L'anno scorso è stato molto carino in tv, dove sono stata spesso ospite in varie trasmissione. Ma da tempo mi manca un programma tutto mio come conduttrice". La Tagli è lontana da qualsiasi red carpet in giro per l'Italia, come fanno invece molti personaggi del Jet set. "Preferisco essere piuttosto che apparire. Vivo, non faccio una vita reclusa. Ma devo dire che la solitudine non mi fa paura e preferisco circondarmi di poche e buone persone", continua a raccontare la Tagli.

UNA DELLE ULTIME APPARIZIONI IN TV

Nel 2006 partecipa all'Isola dei famosi e dopo quel periodo scompare dai radar della tv. Ma la Tagli, oltre ad essere una showgirl nel DNA, è anche un'imprenditrice. "Ho un nuovo lavoro da anni, ormai. Alcuni anni fa è nata mia figlia ed ho pensato di aprire un parrucchiere per mamme e bambini. Ho ripreso un marchio degli anni Settanta, La vispa Teresa", continua a raccontare. "I tagli della Tagli - scusate il gioco di parole - vanno fortissimo".

L'AMORE SECONDO SIMONA TAGLI

Si mormora anche di un flirt tra la Tagli e Alberto di Monaco (la notizia non è stata mai ufficializzata dal principe). Cosa c'è di vero? "Tra noi c'è stata un'amicizia speciale, ci siamo conosciuti nel 1998 agli Internazionali di Tennis. Non lo sento da quando si è sposato", svela la Tagli. Che, senza segreti, puntualizza: "Come si fa non essere innamorata di lui. E' un vero principe azzurro. Non ho avuto molti fidanzati, ma ho avuto quelli giusti". Tempo fa si parlava del suo voto di castità: "È nato in un momento molto difficile della mia vita, di grandissima introspezione. Tanto tempo fa ho chiesto una grazia e l’ho ottenuta dopo tre anni. Poi mi sono sentita di proseguire questo mio percorso di fede in un certo modo. Non escludo la possibilità di trovare una persona che rappresenti un grande amore, la persona giusta".