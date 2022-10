WhatsApp down, ecco perché l'app di messaggistica non va in tutta Italia

WhatsApp down. L'app di messaggistica più utilizzata in Italia e nel mondo non funziona. In tutto il Paese si stanno riscontrando numerose segnalazioni di malfunzionamento: messaggi non recapitati al destinatario, foto non caricate e chat non visibili.

Perché WhatsApp non va?

Le segnalazioni arrivano soprattutto via Twitter, ma il sito DownDetector, che monitora costantemente questi fenomeni, ha segnalato l'inizio dei disservizi già dalle 9 di stamattina. Nessuna segnalazione, al momento, da Meta, proprietaria dell'app di messaggistica. Inutile dire che il topic #WhatsAppdown è già tra i più utilizzati stamattina sui social.

L'ironia dei social

Come sempre accade in questi casi, si è scatenata l'ironia dei social: "C'è il #whatsappdown e puntualmente do la colpa nell’ordine seguente: Wi-Fi, telefono, case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale", recita un tweet.