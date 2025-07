Wimbledon, Fognini eliminato, dà in escandescenze

Si conclude al terzo turno l'avventura di Fabio Fognini a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento a Londra sui campi in erba dell'All England lawn tennis and croquet club. Il ligure, numero 10 del mondo e 12 del seeding, si arrende allo statunitense Tennys Sandgren, numero 94 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 7-6 (14-12), 6-3, in due ore e 27 minuti.

Il match, che ha negato l'obiettivo degli ottavi a Fognini, è stato macchiato da frasi poco signorili del tennista ligure contro gli organizzatori del torneo, rei di avergli assegnato il campo 14, a lato del centrale. "Ma è giusto giocare qua? Maledetti inglesi, maledetti", si lamenta Fabio Fognini durante la sfida con Sandgren, "scoppiasse una bomba su 'sto circolo, guarda".Le reazioni degli utenti sul web, sono unanimi e chiedono pene severe per il tennista, marito di Flavia Pennetta. "Ormai ha più di 30 anni, dovrebbe essere maturato e invece...", si legge tra i commenti al tweet di Ben Rothenberg, giornalista freelance che collabora per il New York Times. "Nel 2019 certe frasi sono inaccettabili, servirebbero sanzioni dure contro certi comportamenti".