Wind Music Awards: ecco le stelle della musica a Verona

Sul palco dell'Arena il 5 e 6 giugno premi ed esibizioni uniche. La prima radio d'Italia RTL 102.5 è la radio ufficiale degli eventi musicali

Si avvicinano i Wind Music Awards, i premi della musica italiana tornano il 5 e 6 giugno all'Arena di Verona. Le stelle della musica italiana verranno premiate per i loro recenti successi discografici (certificati da FIMI/Gfk) e, per la prima volta, anche per quelli live. Ecco i primi nomi degli artisti che verranno premiati nel corso delle due serate: Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Benji & Fede, Loredana Bertè, Boomdabash, Michele Bravi, Briga, Francesco De Gregori, Elisa, Elodie, Emma, Fabri Fibra, Francesco Gabbani, Ghali, Giorgia, Raphael Gualazzi, Rocco Hunt, Il Pagante, Il Volo, J-Ax & Fedez, Ligabue, Litfiba, Lowlow, Fiorella Mannoia, Marracash e Guè Pequeno, Ermal Meta, Modà, Fabrizio Moro, Gianna Nannini, Nek, Max Pezzali, Gabri Ponte, Pooh, Eros Ramazzotti, Francesco Renga, Fabio Rovazzi, Sfera Ebbasta, Sergio Sylvestre, Thegiornalisti, Renato Zero, Zucchero e molti altri. Tra gli ospiti internazionali confermati: Clean Bandit, Imagine Dragons, Lenny, Luis Fonsi, Ofenbach e Charlie Puth. La prima radio d'Italia RTL 102.5 è la radio ufficiale degli eventi musicali.

Il “PREMIO LIVE”, basato su certificazioni SIAE, in collaborazione con ASSOMUSICA, verrà introdotto per la prima volta proprio quest’anno e verrà consegnato a tutti gli artisti che si sono contraddistinti per i risultati rilevanti ottenuti in termini di numero di spettatori presenti ai loro concerti (nel periodo maggio 2016/maggio 2017). I biglietti per assistere alle due serate dell’undicesima edizione dei WIND MUSIC AWARDS sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita e prevendite abituali (per info: www.fepgroup.it ).

