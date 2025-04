X Factor 10, Les Enfants: "Sì, la nostra canzone era sbagliata"

La band di Alvaro Soler ha perso al tilt contro Caterina

Uscire da X Factor 10 per una canzone sbagliata "Of the Night" dei Bastille, mash up di "Rhythm is a Dancer" degli Snap! e "The Rhythm of the Night" di Corona? E' quello che pensano i Les Enfants dando così ragione al giudizio del giudice Manuel Agnelli. Marco, Francesco, Michele e Umberto colpiscono subito per la loro razionalità e lucidità: "Il pezzo non ci ha valorizzato, pazienza. Ora pensiamo al futuro e al disco che abbiamo già pronto", hanno detto a RTL.it.

Insomma aveva ragione Manuel Agnelli?

Abbastanza. Manuel ci ha sempre detto che ci apprezzava e forse anche per questo ha usato dei toni duri sulla nostra performance. Diverse volte ha espresso nei nostri confronti delle belle parole fino all'ultimo. Forse se fossimo stati nella sua squadra sarebbe andata diversamente, o forse no...



Bilancio di questa partecipazione?

Molto positiva perché siamo sempre stati soddisfatti di quello che abbiamo fatto e camminiamo a testa alta.



Avete pubblicato due Ep nel 2012 e 2013 ora che succede?

Abbiamo un disco pronto che sarebbe dovuto uscire a settembre poi abbiamo posticipato tutto per la nostra partecipazione ad X Factor. Ora non vediamo l'ora di farvi ascoltare i brani inediti e di farvi vedere i nuovi video!

