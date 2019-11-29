X Factor 13, Giordana Petralia e Nicola Cavallaro sono gli eliminati del sesto Live

La concorrente di Sfera Ebbasta ha lasciato lo show ad inizio puntata, mentre quello di Mara Maionchi è stato sconfitto al ballottaggio con Davide Rossi

Ogni eliminazione si fa sempre più complicata nella tredicesima edizione di X Factor Italia, di cui RTL 102.5 è la radio ufficiale. Stavolta, a dover lasciare il programma è stata Giordana Petralia che non ha superato il ballottaggio di inizio puntata con Davide Rossi. L'artista di Sfera Ebbasta era risultata la meno votata della scorsa settimana mentre quello di Malika Ayane ha raccolto settimana il minor numero di download e di ascolti in streaming del proprio inedito. A quel punto la puntata è entrata nel vivo, caratterizzata da due manche distinte. Nella prima, i sei talenti rimasti in gara si sono esibiti con brani prodotti da Dardust e sono stati accompagnati da un’orchestra di 40 elementi. E così La Sierra ha interpretato The Ecstasy Of Gold di Ennio Morricone, i Booda Hold Up di Beyoncé, Nicola Cavallaro Sound of Silence di Simon & Garfunkel, Eugenio Campagna Cosa mi manchi a fare di Calcutta, Davide Rossi Treat you better di Shawn Mendes e Sofia Tornambene I Love You di Woodkid.

La seconda manche ha visto invece un megamedley degli inediti con i concorrenti rimasti in gara. I Booda, Davide Rossi e Nicola Cavallaro sono stati i tre meno votati nella somma delle due manche e sono andati, quindi, al ballottaggio. A quel punto il gruppo di Samuel è stato salvato dal pubblico grazie a XME PASSION CHOICE, il meccanismo di Intesa Sanpaolo grazie al quale i fan del programma sono diventati “quinto giudice” e hanno avuto la possibilità di mantenere in gara il concorrente preferito sottraendolo al giudizio di Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta. Gli altri due concorrenti, invece, sono stati sottoposti al responso dei giudici e Nicola Cavallaro ne è uscito perdente e ha dovuto, quindi, lasciare il programma. Gli ospiti di questa settimana sono stati Francesca Michielin, ospite quest'oggi a RTL 102.5, che ha trionfato a X Factor nel 2011 e in questi 8 anni si è affermata come una delle artiste più interessanti della nostra scena musicale, e Anastasio, che dopo la vittoria nel 2018 ha presentato una release speciale, Il fattaccio del Vicolo del Moro, che arriverà prima del nuovo album.