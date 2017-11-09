X Factor 2017, Sem & Stenn sono gli eliminati del terzo Live

X Factor 2017, Sem & Stenn sono gli eliminati del terzo Live

X Factor 2017, Sem & Stenn sono gli eliminati del terzo Live

Redazione Web

09 novembre 2017, ore 23:32 , agg. alle 12:15

Harry Styles superstar con “Sign Of The Times”

Sem & Stenn sono gli eliminati del terzo Live di X Factor 2017. Una puntata speciale dedicata alla Musica del Terzo Millennio. Tutti pazzi per Harry Styles che ha cantato la sua hit “Sign Of The Times”. Michele Bravi è tornato con un medley dedicato alla sua storia musicale nata proprio con la vittoria nel 2013.


TERZA PUNTATA SHARE AL 5,3% E UN PICCO DEL 7,1% Ottimi ascolti per il terzo live di X Factor: l’appuntamento in diretta dall’X Factor Arena con il talent show prodotto da FremantleMedia Italia è stato seguito ieri su Sky Uno/+1 HD da 1.276.145 spettatori medi. La share media è stata del 5,3%, che ha fatto di Sky Uno HD nella fascia di X Factor il quarto canale tra il pubblico 15-54 anni con l’8,3%, nonché il canale più visto sulla piattaforma Sky. Il picco di share è stato del 7,1% registrato alle 23.48 in corrispondenza del tilt che ha poi sancito l’eliminazione di Sam & Stenn, band della squadra di Manuel che è andata al ballottaggio con i Ros.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Ucciso un uomo che aveva violato il perimetro di sicurezza della residenza di Trump a Mar-a-Lago

    Ucciso un uomo che aveva violato il perimetro di sicurezza della residenza di Trump a Mar-a-Lago

  • Trapianto fallito a Napoli, incompleta la cartella clinica del piccolo Domenico fornita dal Monaldi alla famiglia

    Trapianto fallito a Napoli, incompleta la cartella clinica del piccolo Domenico fornita dal Monaldi alla famiglia

  • Serie A, è crisi Juventus, perde in casa con il Como, l'Inter si riscatta dopo la sconfitta in Champions, finisce senza reti tra Cagliari e Lazio

    Serie A, è crisi Juventus, perde in casa con il Como, l'Inter si riscatta dopo la sconfitta in Champions, finisce senza reti tra Cagliari e Lazio

  • Trump porta i dazi globali al 15% dopo la bocciatura della Corte Suprema

    Trump porta i dazi globali al 15% dopo la bocciatura della Corte Suprema

  • "Non lasciatevi ammaliare da profeti di sventura che vedono tutto negativo”, così Papa Leone ai giovani

    "Non lasciatevi ammaliare da profeti di sventura che vedono tutto negativo”, così Papa Leone ai giovani

  • Bimbo Napoli, l'appello di Gian Francesco Tiramani. "Storia terribile ma non mettiamo in dubbio i trapianti"

    Bimbo Napoli, l'appello di Gian Francesco Tiramani. "Storia terribile ma non mettiamo in dubbio i trapianti"

  • Tenerife uomo uccide il figlio di 10 anni con un machete, la mamma è in fin di vita, lui è stato ucciso dalla guardia civile

    Tenerife uomo uccide il figlio di 10 anni con un machete, la mamma è in fin di vita, lui è stato ucciso dalla guardia civile

  • E' morto Eric Dane, il dottor Sloan di Grey's Anatomy. Aveva 53 anni

    E' morto Eric Dane, il dottor Sloan di Grey's Anatomy. Aveva 53 anni

  • Bollettino Bce, in Italia le famiglie pagano l’elettricità il doppio rispetto alle industrie ad alta intensità energetica

    Bollettino Bce, in Italia le famiglie pagano l’elettricità il doppio rispetto alle industrie ad alta intensità energetica

  • Meloni fa appello agli italiani per il voto al referendum sulla giustizia: no a lotta nel fango, voto solo sul merito

    Meloni fa appello agli italiani per il voto al referendum sulla giustizia: no a lotta nel fango, voto solo sul merito

Enrico Nigiotti, Dedico X Factor a me stesso

Enrico Nigiotti, Dedico X Factor a me stesso

Il cantautore si racconta a RTL.it

X Factor 2017, boom degli inediti

X Factor 2017, boom degli inediti

Successo in radio e in classifica per i brani di Enrico, Gabriele, Andrea, Rita, Lorenzo, Ros, Samuel, Maneskin e Camille

X Factor, vince Lorenzo Licitra

X Factor, vince Lorenzo Licitra

Gran Finale con Ed Sheeran, Tiziano Ferro e James Arthur