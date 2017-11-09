X Factor 2017, Sem & Stenn sono gli eliminati del terzo Live

Harry Styles superstar con “Sign Of The Times”

Sem & Stenn sono gli eliminati del terzo Live di X Factor 2017. Una puntata speciale dedicata alla Musica del Terzo Millennio. Tutti pazzi per Harry Styles che ha cantato la sua hit “Sign Of The Times”. Michele Bravi è tornato con un medley dedicato alla sua storia musicale nata proprio con la vittoria nel 2013.



TERZA PUNTATA SHARE AL 5,3% E UN PICCO DEL 7,1% Ottimi ascolti per il terzo live di X Factor: l’appuntamento in diretta dall’X Factor Arena con il talent show prodotto da FremantleMedia Italia è stato seguito ieri su Sky Uno/+1 HD da 1.276.145 spettatori medi. La share media è stata del 5,3%, che ha fatto di Sky Uno HD nella fascia di X Factor il quarto canale tra il pubblico 15-54 anni con l’8,3%, nonché il canale più visto sulla piattaforma Sky. Il picco di share è stato del 7,1% registrato alle 23.48 in corrispondenza del tilt che ha poi sancito l’eliminazione di Sam & Stenn, band della squadra di Manuel che è andata al ballottaggio con i Ros.

