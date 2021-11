X Factor 2021 via al LIve, con il nuovo conduttore Ludovico Tersigni, senza categorie, con gli inediti

E’ stato un percorso lungo , adesso X Factor 2021 entra nella fase più attesa. Dopo le Audizioni (andate in onda il 16, il 23 e il 30 settembre), i Bootcamp (il 7 e 14 ottobre), e le “semifinali” degli Home Visit (lo scorso 21 ottobre) ecco che iniziano le puntate del Live. Ogni settimana, dodici concorrenti saliranno sul palco della nuova edizione del programma che si è profondamente rinnovato . Per la prima volta nella sua storia non ci saranno le categoria di appartenenza che erano Over, Under donne, Under uomini e gruppi.. Cambia la conduzione, con Ludovico Tersigni al posto di Alessandro Cattelan, al termine del Live ecco Hot Factor, con la nostra Paola Di Benedetto. Confermati i giudici , che guideranno la propria formazione, ogni giudice sarà seguito come sempre da un producer che ogni settimana sceglierà i brani più idonei ai ragazzi in gara per le performance del giovedì sera. per sette settimane. I concorrenti di X Factor 2021 sono quindi suddivisi in quattro roster diversi a seconda dei giudici, che sono anche in questa edizione Manuel Agnelli, Emma, Mika e Hell Raton. La competizione è divisa in manche , con il televoto. Le squadre: per Manuel Agnelli: i Mutonia (band di Cedrano formata da Prostin, Fabio Teragnoli e Maurizio Tomaselli), i Bengala Fire (composti da Mattia Mariuzzo, Andrea Orpella, Davide Bortoletto e Giovanni Zavarise) ed Erio. Hell Raton ha inserito Baltimora (il nuovo nome d'arte scelto per Edoardo Spinsante), Versailles (al secolo Luca) e Karakaz (la band di Chieti con leader Michele Corvino). Per Emma Gianmaria (Gianmaria Volpato), Le Endrigo e Vale LP (Valentina Sanseverino). Le scelte di Mika sono Nika Paris, sedicenne proveniente dalla Bulgaria, Fellow (al secolo Federico Castello) e Westfalia (la band formata da David Paulis, Jacopo Moschetto, Vincenzo Destradis ed Enrico Truzzi). C’ è la scelta di portare gli inediti dei ragazzi sin dalla prima serata, con tanto di X Factor MixTape Volume 2 disponibile al termine della puntata, e in rotazione con noi di RTL 102.5, radio partner ufficiale del talent. due volte al giorno nello spazio dedicato al New Hit

I MANESKIN SONO PARTITI DA QUI, NELLA PUNTATA FINALE OSPITI I COLDPLAY

Nella squadra di Manuel Agnelli, i Maneskin vinsero da grandi favoriti, nel 2017. Ora sono un fenomeno mondiale, con ospitate nei migliori show televisivi americani, con il compito di aprire concerti dei Rolling Stones, con loro concerti sold out. Insomma se il compito di X Factor è quello di trovare nuovi talenti, si può dire che nel caso del gruppo romano si è andati oltre. E a proposito di grandi , confermata la presenza per l'ultima puntata dei Coldplay.





IN AVVIO DELLO SHOW EMMA PER IL SOCIALE

Durante il saluto iniziale ai giudici Emma ha dedicato un pensiero allo stop del ddl Zan , il disegno di legge contro l'omotransfobia fermato dal voto del senato. Criticando, in particolare, l'esultanza di parte dell' aula. Poi il via alla competizione. con i Bengala. I concorrenti sono divisi in due gruppi di sei. Alla fine della prima manche, i tre che hanno avuto meno consensi sono risultati essere : Westfalia, Versailles e Bengala Fires. Qui l'esibizione di Carmen Consoli, accompagnata da due amici Max Gazzè e Marina Rey. Nella seconda manche i meno apprezzati sono stati Vale lp, Mutonia e Karakaz.