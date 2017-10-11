X Factor, è tempo di Bootcamp per Mara e Levante

Scelte difficili con sole cinque sedie a disposizione per salvare cinque concorrenti

Protagoniste della seconda puntata del Bootcamp di X Factor sono Mara Maionchi e Levante che scelgono i cinque concorrenti da portare agli Home Visit. RTL 102.5 è media Partner di X Factor. La radio più ascoltata d’Italia è al fianco del talent show sin dalla fase di casting, per raccontare le emozioni e i sogni di coloro che si presentano per le selezioni.

Il primo a salire sul palco è Alessandro Cattelan per annunciare le categorie ai due rispettivi giudici: Mara Maionchi sarà a capo della squadra Over, ovvero dei concorrenti di età superiore ai 25 anni; Levante si prenderà cura delle Under Donne, le ragazze tra i 16 e i 24.



Non mancheranno i colpi di scena, i giudizi condivisi, le decisioni combattute, le scelte impopolari, le standing ovation del pubblico in teatro, che da quinto giudice fa sentire a gran voce il suo punto di vista. Anche questa settimana protagonista è la Sfida delle Sei Sedie, quest’anno ridotte a 5, fino all’ultima performance nessuno è al sicuro. Il regolamento, infatti, prevede che i giudici possano fare scambi di sedia, per premiare una o l’altra esibizione.



L’obiettivo quindi è conquistare una sedia e tenerla fino alla fine, per chi non ne ha ancora una può sperare nello Swich ovvero essere più bravo di chi l’ha preceduto e far alzare un collega. Solo i migliori, solo chi ha la voce e il carattere potrà proseguire la gara. L’emozione può giocare brutti scherzi, non bisogna perdere la concentrazione, niente è scontato nel percorso verso l’ambito palco di X Factor 2017.



Continuano le selezioni di Strafactor. I giudici Elio, Jake La Furia e Drusilla Foer sono alla ricerca dei 12 concorrenti più originali e eccentrici che si sfideranno in diretta nello show nello show alla cui guida ritroviamo Daniela Collu.



Il 20 ottobre alle ore 19.40 al via X Factor Daily, la striscia quotidiana, guidata per il terzo anno consecutivo da Aurora Ramazzotti.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti