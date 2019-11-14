X Factor, I Seawards sono i quinti eliminati dei Live

I Seawards sono gli eliminati della quarta puntata dei Live di X Factor 13. Dopo non aver convinto il pubblico nel loro inedito Feel, la band della categoria "Gruppi" di Samuel è finito al ballottaggio con Giordana Petralia di Sfera Ebbasta e non sono riusciti a convincere Malika Ayane e Mara Maionchi che hanno votato per la loro eliminazione. Un addio alla competizione che lascia molto amaro in bocca visto che la prossima puntata sarà quella che vedrà gli artisti rimasti in gara cimentarsi per la prima volta nei propri inediti.

Per quanto riguarda gli altri brani assegnati dai giudici, Mara ha scelto Delicate di Damien Rice per Eugenio Campagna e 90 min di Salmo per Nicola Cavallaro. Malika per Davide Rossi ha voluto il celebre brano dei Queen Don't Stop Me Now. Sfera ha affidato Papaoutai di Stromae a Sofia Tornambene e Highest In The Room di Travis Scott a Giordana Petralia. Le scelte di Samuel, invece, sono state Snow dei Red Hot Chili Peppers per i Sierra e M.I.L.F. di Fergie affidato ai Booda. La serata è stata arricchita dai due splendide esibizioni, da una parte Gianna Nannini che, in diretta da Berlino, si è esibita nella sua "Ragazzo dell'Europa", alla vigilia della pubblicazione de "La differenza", il suo nuovo album di inediti; dall'altra, invece, Mabel, futura stella del pop internazionale che è passata a trovarci oggi in The Flight e che ha cantato la sua "Don't call me up". L'appuntamento è, quindi, rimandato al prossimo 21 novembre, quando, per la prima volta, gli artisti potranno portare sul palco dell'X Factor Dome, i loro inediti.