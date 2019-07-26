Youtuber di sei anni compra immobile da 7 milioni di euro

Si chiama Boram, viene dalla Corea del Sud e i suoi canali hanno oltre 31 milioni di iscritti

Si chiama Boram, ha appena sei anni, ma grazie alla popolarità su YouTube non solo la sua vita è molto diversa da quella dei coetanei che la seguono sui suoi canali social, ma puà permettersi investimenti che i più navigati guru del cyberspazio possono solo sognare: con oltre 31 milioni di 'follower', questa bambina sudcoreana ha speso di recente 9,5 miliardi di won coreani (circa 7,2 milioni di euro) per comprare un palazzo nel distretto alla moda Gangnam di Seul. Boram, riporta la Cnn online, ha due canali YouTube: uno con 13,6 milioni di iscritti in cui si dedica alla recensione di giocattoli e un altro con 17,6 milioni di iscritti in cui dispensa video blog per i suoi piccoli aficionado. E per gestire il suo enorme successo online, i genitori della piccola hanno costituto anche una società - la Boram Family company - attraverso la quale la piccola ha acquistato l'immobile. Boram, comunque, non è neanche al top degli YouTuber che guadagnano di più: secondo Forbes al primo posto di questa classifica c’è l'americano Ryan Kaji, un ragazzino di sette anni con 20,8 milioni di iscritti che con il suo canale di recensione di giocattoli l'anno scorso ha guadagnato circa 22 milioni di dollari (circa 19,7 milioni di euro).

