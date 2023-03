Zaporizhzhia, Zelensky incontra i soldati al fronte, con uomini come voi vinceremo sicuramente

Il presidente ucraino, questa mattina a Zaporizhzhia, ha incontrato i soldati al fronte. I militari lo hanno informato sulla situazione e sulla fornitura di armi ed equipaggiamenti. Voldymyr Zelensky ha anche consegnato delle onorificenze ai suoi uomini, come già accaduto in occasione di altre visiste al fronte, ringraziandoli per tutto ciò che fanno per difendere il Paese dall'aggressore russo. "Sono onorato di essere qui oggi, accanto ai nostri militari. Sono grato a ciascuno dei nostri guerrieri per aver difeso l'Ucraina, la nostra sovranità, le nostre città e i nostri figli. Con persone come voi vinceremo sicuramente", ha detto Voldymyr Zelensky.





Zelensky vede il capo dell'Aiea

Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky con il capo dell'Aiea, Rafael Grossi, ha visitato oggi la regione di Zaporizhzhia. "La centrale idroelettrica del Dniepr è una parte essenziale del sistema che sostiene la sicurezza nucleare della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Zelensky mi ha mostrato i recenti danni subiti dalla diga", si legge in un messaggio consegnato ai social dallo stesso Rafael Grossi, la cui visita era attesa da giorni. "Ho avuto un intenso scambio sulla protezione della centrale nucleare di Zaporizhzhia e del suo staff. Ho ribadito il sostengo totale dell'Aiea agli impianti nucleari dell'Ucraina" ha aggiunto Rafael Grossi, in merito al colloquio avuto con Zelensky nelle scorse ore.









Zelensky, la guerra ha distrutto l’nfanzia dei bambini ucraini

Il presidente ucraino Zelensky, nelle scorse ore, in occasione del consueto videomessaggio alla nazione ha parlato dei danni causati dalla guerra a bambini e adolescenti. "Circa 1,5 milioni di adolescenti ucraini rischiano la depressione, l'ansia e altri problemi psicologici. La guerra sta distruggendo l'infanzia dei bambini ucraini. Migliaia di scuole sono state danneggiate o completamente distrutte. Quasi 2,7 milioni di scolari sono costretti a studiare online o in un formato misto". E' quanto ha dichiarato Zelensky che, tra l’altro, ha incontrato l'ambasciatore di buona volontà dell'Unicef Orlando Bloom e il team dell'organizzazione impegnata nel sostegno umanitario e nella protezione dei bambini. “Abbiamo discusso la questione della ricostruzione del nostro Paese, delle nostre infrastrutture scolastiche. Apprezzo questo aiuto” ha sottolineato Zelensky, ricordando che resta fondamentale il ritorno dei bambini ucraini deportati in Russia.