Zingaretti a RTL 102.5, flat tax è tassa ingiusta di Salvini

Il segretario del Pd ospite di Non Stop News: "Oggi nel partito c'è più spirito unitario, Renzi non va vissuto come un problema e per questo molto dipende da lui"

"Almeno che dica la verità perché anche l'ultima settimana è stata caratterizzata da cento opinioni diverse che hanno creato molto fumo, che poi è il motivo principale dello scetticismo nei confronti di questo Governo, cioè che parla molto ma nasconde la tragica verità di un anno di bilancio di Governo". Lo ha detto Nicola Zingaretti, ospite di Non Stop News, spiegando cosa si aspetta che dica il Premier Giuseppe Conte nell'attesa conferenza stampa convocata per oggi pomeriggio. Il segretario del Pd ha poi bocciato la flat tax, rilanciata da Salvini nei giorni scorsi: "di sicuro sono totalmente in disaccordo con la tassa ingiusta di Salvini che ora chiamano Flat Tax perché è una tassa per la quale chi ha più soldi paga meno tasse e chi ha meno soldi paga più tasse. In un'Italia in cui il problema fondamentale sono le diseguaglianze sociali credo che dovremmo avere ancora di più progressività delle imposte come chiede la Costituzione". Infine, sul Pd post Renzi e sul tentativo di costruire un'alternativa al governo attualmente in carica: "C'è più spirito unitario e spero che Renzi non venga vissuto come un problema ma come persona che può dare una mano, molto dipende da lui. Sicuramente sta prevalendo la preoccupazione per quello che sta diventando questo Paese e soprattutto l'unica cosa che possiamo fare è ricostruire un'alternative, tornare a parlare di operai, di fabbriche, tutelarli, difenderli, denunciare che dal 1 giugno sei milioni di pensionati hanno la pensione tagliata, ricostruire una rappresentanza di quell'Italia che soffre e di quella che vuole produrre e vede i fatturati crollare, che è la parte di Italia che si dovrà candidare - se si arriva alle elezioni - di essere un'alternativa a chi ha fallito. Dicono "prima gli italiani" ma la verità, e lo dicono i dati, sono gli italiani che stanno pagando dei risultati incredibili, in negativo, per le troppe parole e i fatti sbagliati che sono stati compiuti". Di seguito il video dell'intervista.

