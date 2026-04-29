A Roma il gran finale del Giro d'Italia, il 31 maggio le bellezze della capitale faranno da sfondo all'ultima tappa

TRAGUARDO A ROMA

Ormai è diventata una piacevole tradizione: per il quarto anno consecutivo Roma ospita il gran finale del Giro d’Italia. Il prossimo 31 maggio la capitale sarà teatro della tappa conclusiva della corsa. Partenza dall’Eur, si punterà verso Ostia, dopo il passaggio sul lungomare si tornerà in centro, e si entrerà in un circuito da ripetere otto volte costeggiando le bellezze artistiche della città; traguardo al Circo Massimo. Per la cinquantunesima volta il Giro farà tappa nella Capitale, otto volte si è trattato della frazione conclusiva della corsa.

PRESENTAZIONE IN CAMPIDOGLIO

Oggi presentazione in grande stile in Campidoglio. Erano presenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente di RCS Urbano Cairo, l’amministratore delegato di RCS Sport and Events Paolo Bellino, l’assessore per turismo sport e grandi eventi Alessandro Onorato, il vincitore di due Giri d’Italia Vincenzo Nibali, il direttore della Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli.

LA NUOVA MAGLIA ROSA

L’occasione è servita anche per presentare la nuova maglia rosa. All’interno del colletto trova spazio un’inserzione speciale dedicata agli 80 anni della Repubblica Italiana, con la scritta: “Lo sport che unisce, l’Italia che ispira” accompagnata dalla dicitura “1946-2026- 80 anni- Repubblica Italiana”. Sulla maglia simbolo del primato in classifica ci sarà spazio per lo sponsor ufficiale “Io sono Friuli Venezia Giulia”, sulla manica ci sarà anche il logo di “Altograno”, farina naturalmente ricca di fibre e proteine.

PAROLA AL SINDACO DI ROMA

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha affermato: “Siamo orgogliosi che Roma ospiti ancora una volta il Grande Arrivo del Giro d’Italia, per la quarta volta consecutiva. È la conferma di un legame sempre più solido tra la Capitale e una delle manifestazioni sportive più amate del Paese, capace ogni anno di portare nel mondo immagini straordinarie della nostra città. Ci aspettano 131 chilometri di emozioni lungo un percorso che passa da Ostia, il mare di Roma, e da alcuni dei luoghi più iconici della città, passando per il Colosseo e le Terme di Caracalla fino al traguardo finale al Circo Massimo. Sarà una giornata di festa che accompagnerà il passaggio della corsa e trasmetterà ancora una volta a milioni di persone l’energia e la bellezza della Capitale”.

LA SODDISFAZIONE DI URBANO CAIRO

Queste le parole del presidente di RCS Mediagroup Urbano Cairo: “Portare il Grande Arrivo nella Città Eterna per il quarto anno consecutivo significa aver costruito qualcosa di solido, riconoscibile e sempre più apprezzato a livello internazionale. Un motivo di grande orgoglio. Il Giro è un racconto dell’Italia, non esiste uno scenario migliore di Roma per concludere questo lungo viaggio all'interno dei territori del nostro Paese. Accanto alla gara, le numerose iniziative collaterali renderanno questo appuntamento nella Capitale una vera e propria festa dello sport, della partecipazione e dell’inclusività. Il Giro d’Italia continua a crescere grazie ai tanti Partner che ci accompagnano. E Roma Capitale rappresenta certamente uno dei più importanti, solidi e prestigiosi con cui svolgiamo il nostro lavoro".



