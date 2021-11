Sale l'indice di trasmissibilita' Rt del Covid pari a 1,21. L'incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 78 per 100mila abitanti

Papa Francesco è arrivato ad Assisi dove incontrerà circa 500 poveri provenienti da ogni parte d'Europa nella Giornata mondiale loro dedicata. Per il Pontefice è la quinta volta nella citta' del Poverello

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato ad allontanare l'ipotesi del bis al Quirinale. Lo ha fatto citando Giovanni Leone, a 20 anni dalla morte, e Antonio Segni, entrambi suoi predecessori contrari all'ipotesi che il Capo dello Stato possa essere rieletto

Vasta operazione della Polizia di Torino contro la pedopornografia: è stata smantellata una rete di utenti italiani che utilizzavano una nota piattaforma di messaggistica per scambiarsi materiale pedopornografico, tre gli arrestati in diverse regioni italiane, un sacerdote, un tecnico informatico e il creatore del canale a pagamento; 26 gli indagati

Una banda di criminali dedita al riciclaggio di denaro con basi in Albania, Italia e Svizzera, è stata scoperta in una maxi inchiesta condotte dalle procure antimafia di Palermo e Napoli; sequestrati 20 milioni di euro in Albania; scoperto un traffico illecito di droga tra Sudamerica, Nordafrica e Italia; coinvolto anche un costruttore siciliano ritenuto socio del sindaco mafioso Vito Ciancimino

I carabinieri hanno effettuato una serie di perquisizioni a Milano a carico di 4 indagati nell'ambito dell'indagine sulle aggressioni ai giornalisti che stavano realizzando dei servizi sulle manifestazioni no green pass del mese di ottobre nel capoluogo lombardo: secondo l'accusa ai giornalisti è stato impedito l'esercizio del diritto di cronaca

Un tribunale militare birmano ha condannato a 11 anni di carcere il giornalista americano Danny Fenster, accusato di aver violato la legge sull'immigrazione, di associazione illegale e e di aver incoraggiato il dissenso contro i militari, era stato arrestato a maggio, quattro mesi dopo il golpe di febbraio che aveva rovesciato la democrazia in Myanmar

Si inasprisce la crisi sulla frontiera tra Bielorussia e Polonia, dove ci sono migliaia di persone che provano a entrare in Polonia. I Paesi occidentali condannano Minsk accusandola di destabilizzare i Paesi vicini; il presidente bielorusso Lukashenko ha minacciato di interrompere il transito del gas verso l'Europa in caso di nuove sanzioni

Eitan Biran, il bimbo superstite alla tragedia del Mottarone, dovrà tornare in Italia; il Tribunale di Tel Aviv ha respinto infatti il ricorso del nonno materno del piccolo, Shmuel Peleg contro la sentenza di primo grado; ma il verdetto non è immediatamente esecutivo per consentire un nuovo ricorso dei Peleg alla Corte Suprema

Il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, ha ottenuto il permesso di sposare la sua compagna Stella Moris nel carcere di Belmarsh, a Londra, dove è detenuto dal 2019; la richiesta era stata avanzata da tempo; la coppia ha due figli

Il calcio. La Nazionale è a Roma dove oggi affronterà la Svizzera in una partita cruciale per le qualificazioni ai mondiali. Il ct Mancini non è apparso preoccupato per i tanti infortuni tra gli azzurri, spiegando che è un momento delicato della stagione per tutte le nazionali. Ma noi siamo in una situazione positiva, ha aggiunto

Calcio, la Supercoppa italiana tra Inter e Juventus si giocherà a San Siro a Milano il 12 gennaio. Lo ha deciso il Consiglio di Lega: la sfida quindi non si giocherà come era stato deciso precedentemente, in Arabia Saudita

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi parlando all'assemblea dell' Anci di Parma si è rivolto ai sindaci: "Sarete al centro della stagione che abbiamo davanti", ha detto sottolineando che il successo del Pnrr è nelle mani dei primi cittadini dei Comuni italiani; secondo le previsioni della Commissione Europea il Pil dell'Italia quest'anno guadagnerà il 6,2%

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato la legge di Bilancio 2022 e il decreto legge contro le frodi al superbonus: la manovra passa ora al Senato per l'esame che avrà tempi molto ristretti: il via libera del Parlamento deve arrivare entro il 31 dicembre

I funerali di Viviana Parisi e del figlio Gioele di 4 anni saranno celebrati domani nel Duomo di Messina; i due furono trovati morti nell'agosto del 2020 nei boschi di Caronia. Il gip ha archiviato l'indagine sulla morte della deejay e del piccolo accogliendo la richiesta della Procura.

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ha confermato che appare verosimile la proroga dello stato di emergenza dopo la sua scadenza fissata per il 31 dicembre, e del green pass; Sileri ha escluso invece la prospettiva di nuove chiusure

E' stata pubblicata la circolare del ministero della Salute sulla terza dose di vaccino anti-Covid per gli ultra quarantenni, dopo almeno 6 mesi dal completamento del ciclo primario. Questo in considerazione dell'innalzamento della curva del virus

Da quando nel 1981 veniva diagnosticato il primo caso di Hiv sono oltre 75 milioni le persone che hanno contratto l'infezione. La guarigione è ancora un obiettivo da raggiungere e il Covid mette a rischio anche i traguardi raggiunti

Con l'assegno unico, 6 miliardi in più arrivano nelle tasche delle famiglie. Sarà un'erogazione molto riconoscibile, mese dopo mese, direttamente sul conto in banca e non in busta paga, in modo uniforme per tutte le tipologie di lavoratrici e lavoratori. Lo ha specificato la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Bonetti

E' stato condannato a quattro anni di carcere lo psicoterapeuta Claudio Foti per la vicenda de presunti iffidi illeciti di Bibbiano e della Val d'Enza. La procura aveva chiesto sei anni di condanna per le accuse di abuso d'ufficio, frode processuale e lesioni gravissime. Il sindaco di Bibbiano Carletti è stato rinviato a giudizio per abuso d'ufficio, prosciolto però dalle accuse di falso