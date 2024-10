MotoGp, Martin inafferrabile in Australia nella Sprint Race, sul podio anche Marc Marquez e Bastianini

MARTIN L'INAFFERRABILE

La Sprint Race a Phillip Island ha visto Jorge Martin trionfare, dopo aver conquistato la pole per il terzo anno consecutivo. Il pilota spagnolo ha dominato i 13 giri del circuito australiano, aumentando il suo vantaggio nel campionato MotoGP. Martin ha ora un margine di 16 punti su Francesco Bagnaia, che ha concluso la gara al quarto posto dopo una prestazione sottotono. Bagnaia, partito quinto, ha spiegato che alcuni cambiamenti tecnici fatti prima della gara non hanno portato i risultati sperati, peggiorando anche le aree in cui si sentiva a suo agio. Sul podio insieme a Martin sono saliti Marc Marquez, autore di una grande rimonta, ed Enea Bastianini, completando un altro podio dominato dalle Ducati.





IL DOMINIO DUCATI

Nonostante la retrocessione di Fabio Di Giannantonio dal quinto al settimo posto per una violazione della pressione degli pneumatici, il marchio italiano ha dimostrato nuovamente la sua supremazia, con cinque delle prime sette moto Ducati. Martin, soddisfatto della sua vittoria, ha confessato che temeva maggiormente la partenza ravvicinata di Marquez, ma è riuscito ad aumentare il distacco dopo pochi giri, mantenendo il controllo della gara fino alla fine. Le sue speranze per la gara principale del giorno successivo sono alte, sebbene il meteo imprevedibile di Phillip Island, caratterizzato da pioggia e venti forti, rimanga un fattore di incertezza.





L'INCIDENTE BEZZECCHI - VINALES

Il momento più critico della Sprint Race è avvenuto nel finale, con uno scontro ad alta velocità tra Marco Bezzecchi e Maverick Vinales. Bezzecchi, in lotta per il quarto posto con Vinales, ha tamponato il pilota Aprilia a circa 200 km/h. Mentre Vinales è uscito illeso dall'incidente, Bezzecchi è stato trasportato via in barella, cosciente, ma trasferito all'ospedale di Melbourne per ulteriori accertamenti.