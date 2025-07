Trump annuncia nuovi dazi, Bruxelles media con cautela per evitare lo scontro commerciale con gli USA

TRATTATIVE TRA UE E USA

L’ipotesi di un accordo resta sul tavolo, ma nulla è ancora definito. Secondo fonti interne all’Ue, ci sarebbero stati diversi scambi privati tra von der Leyen e Trump nelle ultime settimane, anche oltre la conversazione rivelata ufficialmente. L’obiettivo di Bruxelles è evitare l’entrata in vigore di nuove tariffe sui beni europei, che andrebbero ad aggiungersi a quelle già attive: 25% sulle auto, 50% su acciaio e alluminio, più una minaccia recente che riguarda il settore agroalimentare, con un possibile +17% sulle esportazioni. Archiviata la proposta di azzerare i dazi industriali, l’Europa ora spinge per un’aliquota comune del 10%, con eccezioni per settori strategici come aerospazio, tecnologia e cibo di alta gamma. Il modello? Gli accordi già firmati da Trump con Regno Unito e Vietnam: intese settoriali, a piccoli passi. Ma Parigi e alcuni partner, tra cui Austria e Spagna, sollecitano una risposta più decisa. Non si esclude il ricorso a misure punitive verso le grandi multinazionali tecnologiche statunitensi. Berlino, invece, mantiene una linea più pragmatica, preoccupata in particolare per le ricadute sull’industria automobilistica tedesca. Nel frattempo, Bruxelles ha già pronte due contromisure: una congelata in primavera, l’altra quasi ultimata. Il valore complessivo potrebbe arrivare fino a 120 miliardi di euro di beni americani colpiti da ritorsioni. Se l’accordo non arrivasse, la rappresaglia commerciale è già scritta. Un viaggio di von der Leyen a Washington per siglare un’intesa è ancora possibile, ma il tempo stringe. Lo scenario rievoca quanto avvenuto nel 2018, quando Jean-Claude Juncker ottenne una tregua offrendo più acquisti di gas e armamenti americani. Una formula che, ora, torna di attualità.