Coppa Italia, la Lazio batte l'Atalanta ai calci di rigore e vola in finale

Coppa Italia, la Lazio batte l'Atalanta ai calci di rigore e vola in finale

Coppa Italia, la Lazio batte l'Atalanta ai calci di rigore e vola in finale Photo Credit: ANSA/MICHELE MARAVIGLIA

Tommaso Angelini

23 aprile 2026, ore 00:13

I Biancocelesti vincono 3-2 nei tiri dagli undici metri grazie alla prestazione del portiere Motta che ipnotizza dal dischetto 4 giocatori della Dea

Servono nervi saldi, lucidità e un portiere capace di cambiare il destino di una partita. Alla fine è proprio tra i pali che si decide la semifinale: la Lazio supera l’Atalanta ai rigori e conquista la finale di Coppa Italia, dove troverà l’Inter il prossimo 13 maggio allo stadio Olimpico. Protagonista assoluto Motta, autore di una prestazione straordinaria nella serie dal dischetto, con quattro penalty neutralizzati su cinque tentativi bergamaschi.

PRIMO TEMPO EQUILIBRATO

Dopo il 2-2 dell’andata, la sfida alla New Balance Arena si conferma equilibrata e ricca di tensione. Nei novanta minuti regolamentari, così come nei supplementari, il risultato resta inchiodato sull’1-1, rendendo inevitabile il ricorso ai rigori. Una battaglia lunga, fatta di occasioni, episodi e momenti chiave che hanno visto l’Atalanta spesso più propositiva, ma incapace di trovare il colpo decisivo. La squadra di casa parte con maggiore aggressività, cercando fin dai primi minuti di imporre ritmo e pressione. De Ketelaere è tra i più attivi: prima costruisce un cross pericoloso su cui Zalewski arriva con un attimo di ritardo, poi lavora un pallone per il tiro al volo dello stesso Zalewski, murato dalla difesa laziale. La Lazio fatica a uscire, ma si difende con ordine e prova a ripartire quando possibile. Con il passare dei minuti l’Atalanta continua a spingere, senza però trovare precisione negli ultimi metri. Zappacosta prova dalla distanza, senza esito, mentre Krstovic non riesce a inquadrare la porta di testa su un traversone invitante. I biancocelesti, pur meno presenti nella metà campo avversaria, restano in partita e aspettano il momento giusto per colpire.


LA RIPRESA

Nella ripresa la musica non cambia: la Dea mantiene il controllo del gioco e crea nuove occasioni. Motta è chiamato più volte in causa, dimostrando sicurezza e riflessi. Il portiere laziale respinge una conclusione ravvicinata e tiene a galla i suoi anche quando Ederson trova la rete, poi annullata dopo revisione Var per un fallo nell’azione. Le panchine iniziano a muoversi e il match si accende ulteriormente. Sarri inserisce forze fresche, mentre Palladino risponde con cambi offensivi per aumentare il peso in avanti. Le occasioni si moltiplicano, ma la gara resta bloccata fino agli ultimi minuti dei tempi regolamentari, quando arrivano i due gol che cambiano lo scenario. A pochi minuti dal novantesimo è la Lazio a colpire. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Romagnoli trova il varco giusto e batte Carnesecchi, portando avanti i suoi. Sembra il colpo decisivo, ma la risposta dell’Atalanta è immediata: appena due minuti dopo Pasalic raccoglie un pallone in area e calcia trovando una deviazione che inganna Motta, ristabilendo l’equilibrio. Nel recupero l’Atalanta sfiora il sorpasso con Scamacca, ma il portiere laziale compie un intervento decisivo deviando sul palo.

SUPPLEMENTARI E RIGORI

 Nei supplementari i bergamaschi continuano a spingere, trovando anche un altro gol annullato per fuorigioco. La Lazio invece si abbassa, difende e prova a resistere fino alla lotteria dei rigori. Dal dischetto emerge tutta la freddezza dei capitolini e, soprattutto, la straordinaria serata di Motta. Dopo il primo rigore trasformato da Raspadori, il portiere diventa protagonista assoluto, ipnotizzando uno dopo l’altro Scamacca, Zappacosta, Pasalic e De Ketelaere. Ai biancocelesti bastano le realizzazioni di Isaksen e Taylor per chiudere la serie e festeggiare. È una qualificazione costruita con sacrificio e solidità, ma anche con una dose di cinismo nei momenti decisivi. L’Atalanta esce a testa alta dopo aver comandato a lungo il gioco, ma paga l’imprecisione sotto porta e la serata straordinaria dell’estremo difensore avversario.

Argomenti

atalanta
coppa italia
inter
lazii

Gli ultimi articoli di Tommaso Angelini

Mostra tutti
  • Coppa Italia, è l'Inter la prima finalista, battuto il Como in rimonta

    Coppa Italia, è l'Inter la prima finalista, battuto il Como in rimonta

  • Calcio, oggi la prima delle due semifinali di ritorno di Coppa Italia, in campo Inter e Como

    Calcio, oggi la prima delle due semifinali di ritorno di Coppa Italia, in campo Inter e Como

  • Vignale Monferrato, donna di 53 anni uccisa in strada: fermato l’ex compagno indagini in corso

    Vignale Monferrato, donna di 53 anni uccisa in strada: fermato l’ex compagno indagini in corso

  • Iran-Usa verso nuovi colloqui in Pakistan, Hormuz resta bloccato e cresce la pressione internazionale

    Iran-Usa verso nuovi colloqui in Pakistan, Hormuz resta bloccato e cresce la pressione internazionale

  • Frana di Niscemi, svolta in Procura: 13 indagati tra ex presidenti e vertici regionali

    Frana di Niscemi, svolta in Procura: 13 indagati tra ex presidenti e vertici regionali

  • Trump attacca Meloni al Corriere: “Pensavo avesse coraggio”, tensione con Italia e nuove polemiche

    Trump attacca Meloni al Corriere: “Pensavo avesse coraggio”, tensione con Italia e nuove polemiche

  • Champions League, martedì da dentro o fuori: Atletico-Barça e Liverpool-Psg valgono la semifinale

    Champions League, martedì da dentro o fuori: Atletico-Barça e Liverpool-Psg valgono la semifinale

  • Trump tra Iran, scontri con il Papa e scene alla Casa Bianca: giornata politica e mediatica

    Trump tra Iran, scontri con il Papa e scene alla Casa Bianca: giornata politica e mediatica

  • Tennis, Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Montecarlo e torna numero uno al mondo

    Tennis, Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Montecarlo e torna numero uno al mondo

  • Yeman Crippa trionfa a Parigi, storica vittoria italiana nella maratona tra record e consacrazione

    Yeman Crippa trionfa a Parigi, storica vittoria italiana nella maratona tra record e consacrazione

Coppa Italia, finisce senza reti la prima semifinale d'andata tra Como e Inter

Coppa Italia, finisce senza reti la prima semifinale d'andata tra Como e Inter

Al Sinigaglia è zero a zero tra i Lariani di Fabregas e i Nerazzurri di Chivu. La finalista si deciderà al ritorno tra un mese e mezzo a San Siro

Serie A, la Lazio sbanca il Maradona contro il Napoli, solo 1 a 1 tra Roma e Atalanta mentre il Parma batte l'Udinese

Serie A, la Lazio sbanca il Maradona contro il Napoli, solo 1 a 1 tra Roma e Atalanta mentre il Parma batte l'Udinese

La squadra di Conte perde 2 a 0 contro i Biancocelesti di Sarri e rimangono a -12 dall'Inter. Pareggiano, invece, i Giallorossi contro la Dea. I Ducali conquistano 3 punti a Udinese

Via alle semifinali di coppa Italia: stasera Como-Inter, domani Lazio-Atalanta

Via alle semifinali di coppa Italia: stasera Como-Inter, domani Lazio-Atalanta

I nerazzurri sognano la doppietta campionato-coppa Italia ma Chivu deve pensare anche al derby di domenica prossima. I lariani sono diventati una realtà importante, vogliono sancire questo status con un trofeo