Serie A, Verona-Como 0-1, Cremonese-Pisa 3-0, Fiorentina-Genoa 0-0, Parma-Roma 2-3, Milan-Atalanta 2-3

L’Atalanta vince 3-2 a San Siro contro il Milan, certificando ulteriormente la crisi dei rossoneri, alla seconda sconfitta consecutiva in campionato ed agganciati in classifica dalla Roma. in casa del Milan. Atalanta in vantaggio al 7' con il destro all'angolino di Ederson, mentre al 29' Zappacosta raddoppia su assist di Krstovic. Prima dell'intervallo Leao, diffidato, si fa ammonire: salterà il Genoa alla penultima, così come Estupiñán e Saelemaekers. Nella ripresa, Allegri mette subito Nkunku mentre Palladino perde Scalvini per infortunio e inserisce Kossounou (che a sua volta si ferma dopo l'ora di gioco), ma al 51' ecco il tris dei nerazzurri: Ederson recupera palla e serve Raspadori che la mette sotto la traversa sul palo di Maignan. La rete sembra chiudere il match, ma tra l'88' con Pavlovic e il 94' con Nkunku su rigore i rossoneri accorciano. L'Atalanta, però, resiste ed è aritmeticamente settima: ora deve tifare Inter in Coppa Italia per arrivare almeno in Conference. Il Milan è a 67 punti, gli stessi della Roma: Allegri è davanti a Gasperini solamente per gli scontri diretti. Giornata storica per il Como: la vittoria del Bentegodi contro il Verona già retrocesso regala ai lariani l'aritmetica conquista di un posto in Europa per la prossima stagione. A firmare il successo per 1-0 dei lariani è Douvikas, che al 26' della ripresa batte Montipò con un gran destro. La Cremonese piega 3-0 il Pisa allo Zini e approfitta così al meglio della caduta del Lecce, portandosi a -1 proprio dal diciassettesimo posto occupato dai salentini. Il Pisa resta in dieci già al 24’ per il rosso a Bozhinov per doppio giallo e Vardy porta poi avanti i grigiorossi al 31’. Sempre l’inglese dà quindi il via al contropiede che Bonazzoli tramuta nel raddoppio al 51’, con i toscani che al 57’ restano addirittura in nove per il rosso diretto a Loyola. Okereke chiude ogni discorso centrando il tris all’87’. Chi invece può ora festeggiare la salvezza aritmetica è la Fiorentina, cui basta il pareggio per 0-0 al Franchi contro il Genoa. In una partita avara di emozioni, Emozioni che invece regala a non finire la sfida del Tardini vinta per 3-2 dalla Roma nei minuti di recupero. Malen sigla l'1-0 al 22', poco dopo Soulé sfiora il bis e colpisce il palo. Ad inizio ripresa Strefezza sigla l'1-1 e all'87' Mandela Keita con un rasoterra il 2-1. Rensch pareggia in pieno recupero al 93' e Malen segna su rigore al 98', dopo un lungo check al Var e l'espulsione di Britschgi per doppia ammonizione. La Roma vince e si porta a 67 punti insieme al Milan, -1 dalla Juventus e +2 sul Como.