Hantavirus, attivata in Italia la sorveglianza su 4 passeggeri che hanno viaggiato sull’aereo su cui era salita una donna poi deceduta

Hantavirus, attivata in Italia la sorveglianza su 4 passeggeri che hanno viaggiato sull’aereo su cui era salita una donna poi deceduta

Hantavirus, attivata in Italia la sorveglianza su 4 passeggeri che hanno viaggiato sull’aereo su cui era salita una donna poi deceduta Photo Credit: Ansa: Jeffrey Groeneweg

Redazione Web

09 maggio 2026, ore 15:00

Risiedono in Veneto, Toscana, Campania e Calabria

A seguito delle segnalazioni relative al focolaio di hantavirus collegato alla nave Mv Hondius, il Ministero della Salute ha attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario, in linea con i protocolli nazionali e internazionali. In Italia sono giunte quattro persone con il volo Klm in coincidenza per Roma sul quale era salita, per pochi minuti, la donna ricoverata a Johannesburg e poi deceduta in Sudafrica. I recapiti dei quattro passeggeri sono stati acquisiti, risiedono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto.  Uno dei 4 passeggeri, in particolare, è in quarantena a Firenze, si tratta di una donna. La compagnia Oceanwide Expeditions ha riferito  che  sulla nave MV Hondius è presente anche un medico italiano dello staff sanitario Ecdc, salito a bordo a supporto delle attività assistenziali legate all'emergenza.

Predisposti alcuni aerei (messi a disposizione da Regno Unito, Usa, Paesi Bassi, Spagna e un consorzio europeo) per l'evacuazione dei 146 passeggeri della nave crociera antartica Mv Hondius, battente bandiera olandese, attesa alle Canarie nella notte fra oggi e domani. E' stata messa in campo una complessa operazione sanitaria e logistica che si concluderà  lunedì.

Il focolaio di hantavirus a bordo ha provocato finora tre decessi, 8 contagiati, sei dei quali confermati dall'OMS. Circa metà dei 60 membri dell'equipaggio, in gran parte filippini, resterà a bordo per condurre la nave nei Paesi Bassi, che assumeranno la gestione dell'imbarcazione, attuando la disinfezione.

"E' prevedibile che siano i cittadini spagnoli i primi a essere sbarcati dopo l'arrivo al largo del porto di Granadilla”, ha dichiarato ai media la ministra della Sanità, Monica Garcia. Dopo lo sbarco, i 14 passeggeri spagnoli saranno trasferiti a bordo di un aereo militare alla base di Torrejon de Ardoz (Madid), da dove saranno portati all'Ospedale Centrale della Difesa Gomez Ulla. Qui osserveranno una quarantena, ha chiarato l’esponente del governo iberico.

Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus sarà ricevuto a Madrid dal premier spagnolo Pedro Sßnchez, prima di recarsi alle Isole Canarie per seguire da vicino l'evacuazione dalla nave da crociera Mv Hondius. Il colloquio inizierà alle 17 locali presso il palazzo della Moncloa, sede della presidenza del governo spagnolo a Madrid. "Il rischio attuale per la salute pubblica derivante dall'hantavirus rimane basso", ha detto Ghebreyesus per rassicurare la popolazione.


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