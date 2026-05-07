Ricky Martin torna in Italia dopo 15 anni: concerto a San Benedetto del Tronto il 21 giugno 2026
07 maggio 2026, ore 12:00
RTL 102.5 sarà la radio ufficiale dell’evento
San Benedetto del Tronto si prepara a diventare l` epicentro della musica live internazionale. Il 21 giugno 2026 il Sanpark Adriatic Live Arena ospiterà il grande ritorno di Ricky Martin dopo quindici anni di assenza dai palchi italiani. L’artista ha scelto la città marchigiana per la sua unica data italiana del tour europeo 2026.
Un evento che si preannuncia uno dei momenti clou dell’estate musicale: icona globale della musica latina e pop e vincitore di numerosi premi internazionali, Ricky Martin porterà sul palco uno show ad altissima carica di energia, tra hit intramontabili come Livin’ la Vida Loca, She Bangs, María, La Copa de la Vida, Vente Pa’ Ca, insieme ai brani più recenti. Uno spettacolo a 360 gradi di musica, danza e performance che da sempre definiscono il suo stile.
Ad arricchire la serata una line-up pensata per trasformare il concerto in una vera experience: il pre-show di Jimmy Sax ed a seguire sul palco Samurai Jay e Fred De Palma come open act. A chiudere la notte l’after show firmato Gabry Ponte. RTL 102.5 sarà la radio ufficiale dell’evento.
Il ritorno dell’artista arriva in un momento di forte esposizione globale: recente protagonista di una performance di grande impatto durante il Super Bowl, Ricky Martin continua a confermarsi una delle figure più influenti della scena internazionale.
L’evento è prodotto da Sideralba Group di Luigi Rapullino, con produzione esecutiva, direzione artistica e comunicazione a cura di The Code Srl e Megasky Group.
«Portare in Italia un artista come Ricky Martin con un’unica data esclusiva, rappresenta per noi un grande traguardo e un segnale forte per il territorio - dichiara Luigi Rapullino - San Benedetto del Tronto si conferma sempre più una destinazione strategica per i grandi eventi internazionali. Vogliamo offrire al pubblico non solo un concerto, ma un’esperienza che certamente lascerà il segno».
Sulla stessa linea Fabrizio Scippa, CEO di The Code: «Abbiamo costruito uno show che unisce intrattenimento, qualità artistica e visione internazionale. Il ritorno di Ricky Martin in Italia è un momento storico per il live entertainment. Siamo orgogliosi di aver contribuito a renderlo possibile con una produzione che parla al pubblico italiano e globale».
Le prevendite sono disponibili su Ticketone al seguente link: https://www.ticketone.it/artist/ricky-martin/
BIOGRAFIA – RICKY MARTIN
Cantante, performer e icona globale della musica pop-latina, Ricky Martin è uno degli artisti più influenti della scena internazionale. Con oltre 70 milioni di dischi venduti nel mondo, ha dominato le classifiche globali fin dagli anni ’90 grazie a brani diventati veri e propri inni generazionali. Vincitore di numerosi premi tra cui Grammy e Latin Grammy, è riconosciuto per i suoi spettacoli dal vivo spettacolari e per la capacità di fondere pop, dance e sonorità latine in un linguaggio musicale universale. Oltre alla musica, è impegnato in attività umanitarie attraverso la sua fondazione e continua a essere una figura centrale della cultura pop contemporanea.
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