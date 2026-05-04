New Hit: ecco tutti i nuovi successi in rotazione da questa settimana su RTL 102.5

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

ACHILLE LAURO IN RADIO CON “COMUNI IMMORTALI”

Una dedica all’amore impossibile: un sentimento assoluto e irrisolto, per cui si sarebbe disposti a tutto pur di riviverlo. Un amore dal respiro epico, che richiama l’immaginario dei poemi omerici, in cui un comune mortale arriva a sfidare gli dei pur di riaverlo. A un anno da “Comuni Mortali", è uscita su tutte le piattaforme digitali la nuova edizione speciale “Comuni Immortali” di Achille Lauro. Il progetto arriva dopo un anno da record che ha visto l’artista superare i 500.000 biglietti venduti tra il tour nei palazzetti (tutto sold out) e i live attesi negli stadi del 2026 e 2027, e riprende uno dei capitoli più significativi della sua carriera, ampliandone il racconto e proiettandolo oltre il tempo. All’interno di questo nuovo capitolo, il progetto si arricchisce di tre brani inediti, "Comuni Immortali", "La città degli angeli" e "La via dei guai". “Quest’anno, nonostante i tantissimi impegni, sono riuscito a scrivere molto, a vivere a lungo all’estero, tra Los Angeles e New York, e a comporre tante canzoni, alcune delle quali sento in modo particolare.” – racconta Achille Lauro – “Per celebrare questo anno stupendo abbiamo pensato a una nuova edizione speciale del disco che ha segnato un nuovo percorso della mia carriera. Voglio restituire alle persone che ci stanno donando così tanto amore un ultimo giro di musica, da cantare insieme, prima dei nostri primi stadi. L’energia che ricevo ogni giorno mi travolge e mi spinge ad andare sempre oltre. “Comuni Immortali” è dedicato a tutte le persone che hanno reso possibile questo anno: alle nostre storie e a quella musica che ci tiene uniti, rendendoci, in qualche modo, senza tempo.”

FULMINACCI TORNA IN RADIO CON "MALEDETTO ME"

Dopo l’intensa esperienza alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, dove con “Stupida Sfortuna” ha conquistato il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio Assomusica Sanremo 2026 per la “Migliore Esibizione Live di un artista rivelazione”, la pubblicazione del nuovo album “Calcinacci” e il successo del “PALAZZACCI TOUR 2026”, Fulminacci è ora in radio con “Maledetto me” (Maciste Dischi/Warner Records Italy/Warner Music Italy), brano estratto dall’ultimo album. Con la sua consueta ironia agrodolce, Fulminacci, in “Maledetto me”, maledice la propria educazione e quella timidezza che impedisce di dire la verità, costringendolo a rifugiarsi nelle formalità. Muovendosi su un riff di chitarra incalzante che rincorre il ritmo frenetico di Roma e dei pensieri, La canzone è un’ode alla vulnerabilità quotidiana, un pezzo pop d’autore che sa di asfalto, rimpianti e di quell'incapacità tutta umana di saper gestire i ritorni improvvisi del passato.

GAIA TORNA CON “BOSSA NOSTRA”, UN’ONDATA DI ENERGIA POSITIVA E ARIA FRESCA

Gaia ha sorpreso il pubblico del Fabrique di Milano con l’anteprima di Bossa Nostra, il nuovo singolo in uscita venerdì 1 maggio su tutte le piattaforme digitali per Columbia Records/Sony Music Italy, presentato dal vivo durante la data evento Il Baile continua e accolto con entusiasmo dai fan come primo sguardo sul prossimo capitolo del suo percorso musicale. Svelato sul palco in uno dei momenti più intensi del live, Bossa Nostra segna l’apertura di una nuova fase artistica per Gaia: dopo il capitolo Baile, Il brano evolve in modo naturale verso un territorio che è parte del dna di Gaia, portando con sé un’ondata di autentica gioia che si traduce in leggerezza e freschezza, mantenendo al tempo stesso un’attitudine sofisticata. Un intreccio di ritmi e suggestioni che rendono omaggio al mondo brasiliano restituendo un suono vivo, solare e in continua evoluzione. Un’evoluzione naturale ma decisa, che amplia l’identità sonora dell’artista e ne anticipa le prossime direzioni creative, mantenendo al centro ritmo, ricerca e contaminazione.

MADONNA & SABRINA CARPENTER: IL NUOVO SINGOLO “BRING YOUR LOVE” È IN ROTAZIONE SU RTL 102.5

Madonna porta Sabrina Carpenter nella sua pista da ballo per la loro attesissima collaborazione “Bring Your Love”, il primo singolo tratto dal prossimo album di Madonna, Confessions II. “Bring Your Love”, prodotta da Madonna e Stuart Price, è stata presentata dal vivo in anteprima durante l’esibizione a sorpresa di Madonna al Coachella insieme a Sabrina Carpenter. Confessions II uscirà il 3 luglio su etichetta Warner Records. Il nuovo album è la continuazione dell’iconico Confessions on a Dance Floor. Madonna continua a dimostrare il suo impareggiabile fascino globale. Subito dopo l’esibizione al Coachella, ha offerto ai fan un primo assaggio dell’album con l’uscita di “I Feel So Free”, un inno euforico, da ballare, che ha immediatamente acceso l’entusiasmo in tutto il mondo. Il brano ha raggiunto la posizione n. 1 su iTunes in 34 Paesi, sottolineando il suo intramontabile fascino intergenerazionale e il suo dominio nel mondo digitale, mentre è contemporaneamente diventato il brano più aggiunto nelle radio dance statunitensi.

SAYF: IL SINGOLO “BUONA DOMENICA” IN ROTAZIONE SU RTL 102.5

È in radio “BUONA DOMENICA”, il nuovo singolo di Sayf, primo brano ad anticipare “SANTISSIMO”, il suo primo progetto ufficiale in arrivo l’8 maggio per La Santa Srl/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy. Prodotto da Dibla e Jiz, “BUONA DOMENICA” è un travolgente mix tra tradizione del cantautorato genovese e sonorità latineggianti, che dà vita ad un risultato esplosivo e dal forte impatto. Il singolo prosegue in maniera naturale il percorso iniziato con “TU MI PIACI TANTO” e traccia un racconto nitido e consapevole, in equilibrio tra immediatezza e profondità emotiva, in cui immagini appartenenti alla quotidianità s’intrecciano a sonorità leggere per raccontare, tra le righe, una distanza familiare fatta di assenze e promesse sospese. Il singolo anticipa “SANTISSIMO”, progetto che l’artista ha iniziato a raccontare già da qualche tempo, condividendone il nome in molte occasioni e regalando ai suoi fan diversi indizi a riguardo, sia attraverso i social, sia durante i suoi live, e persino sul palco del Festival di Sanremo 2026, dove nella serata delle cover ha lasciato trapelare ciò che oggi si prepara a diventare realtà. “SANTISSIMO” si preannuncia come il capitolo più completo e rappresentativo della musica di Sayf fino ad ora, un primo lavoro che raccoglie e amplifica tutte le sfumature della sua identità artistica: il racconto personale, l’energia dei live, la contaminazione tra generi e culture, e quella capacità naturale di passare da barre dirette a melodie apertissime con autenticità e leggerezza.

IL TRIO NORVEGESE THE BAUSA IN RADIOCON IL SINGOLO "MAGNETIC"

È in rotazione su RTL 102.5 "MAGNETIC", il singolo del trio norvegese The Bausa che sta scalando le classifiche Viral di tutto il mondo. "Magnetic" è un inno scandi-house con influenze disco-funk e melodie accattivanti. Beat uptempo, vocalità coinvolgente, texture con sfumature jazz e il loro tocco house si fondono in un groove irresistibile. Il trio di Bærum si è mosso rapidamente dal debutto nel 2021, diventando presto uno degli act emergenti più interessanti della scena musicale norvegese. La svolta è arrivata nel 2023 con "Turné", che ha fruttato loro tre nomination agli Spellemann – l’equivalente norvegese dei Grammy. Da allora non si sono più fermati, più recentemente con "Overfladisk", attualmente candidato come "Song of the Year". Dal vivo, i Bausa attirano pubblici di tutte le età sui palchi dei festival in tutta la Norvegia, più recentemente durante il loro tour autunno/inverno 2025 – inclusi due concerti sold-out al Sentrum Scene di Oslo, uno dei locali più grandi della città. Dopo essersi affermati solidamente in patria, il trio punta ora al pubblico internazionale, portando uno show che unisce DJ set, energia da band e voci live in un unico format: Scandi-House, ma con l’inconfondibile tocco Bausa che supera i confini dei generi.



