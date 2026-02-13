New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione radiofonica “Hug Yourself” di KAMRAD, “Drive Safe” di Myles Smith e Niall Horan, “So Easy (To Fall In Love)” di Olivia Dean, “Sauvignon Blanc” di ROSALÍA e “Opalite” di Taylor Swift

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.





KAMRAD: “HUG YOURSELF”

KAMRAD, artista tedesco di 28 anni, è una delle voci pop più emozionanti d'Europa, conosciuto per la sua chiarezza emotiva, il sound globale e un irresistibile appeal radiofonico. E da oggi il suo nuovo singolo “Hug Yourself” entra in rotazione radiofonica su RTL 102.5. Il brano è una rottura che sorride: ironica, tagliente, liberatoria. Non un addio drammatico, ma una presa di coscienza. Un modo elegante per dire: sei tu a perdere più di me. Il cantante e songwriter ha avuto il suo grande successo internazionale nel 2022 con il brano “I Believe”: una hit virale che è diventata un fenomeno nelle classifiche europee, con oltre 300 milioni di streaming e numerose certificazioni d’oro e platino.





MYLES SMITH E NIALL HORAN COLLABORANO IN “DRIVE SAFE”

Entra in rotazione radiofonica, a partire da questa settimana, “Drive Safe”, il nuovo singolo, disponibile da oggi in digitale, dell'artista rivelazione britannico Myles Smith insieme alla popstar mondiale Niall Horan. Il brano, che segna la prima collaborazione ufficiale tra i due, è scritto a quattro mani dagli stessi Myles Smith e Niall Horan e riflette il loro forte legame creativo e umano nato nel tempo. “Drive Safe” ruota attorno all’idea che la vita sia fatta di imprevisti e momenti di incertezza, ma che tutto diventi più semplice quando si affronta il percorso insieme alle persone giuste. Con un equilibrio tra ottimismo e consapevolezza, il brano trasforma l’incertezza in parte integrante del viaggio. Dal punto di vista sonoro, “Drive Safe” risulta avvolgente, con sonorità acustiche e una produzione essenziale che valorizza entrambe le voci. Il contributo di Niall aggiunge luminosità al pezzo, rafforzando il senso di speranza e vicinanza che attraversa l’intero brano.





OLIVIA DEAN CON “SO EASY (TO FALL IN LOVE)"

A volte basta una voce, una melodia… e innamorarsi diventa so easy, soprattutto con San Valentino alle porte. Olivia Dean, popstar rivelazione dell’anno nonché vincitrice ai Grammy Awards come "Best New Artist", torna su RTL 102.5 con il nuovo singolo “So Easy (To Fall In Love)”. Un mix irresistibile di soul contemporaneo, pop raffinato ed eleganza senza tempo, “So Easy (To Fall In Love)” é uno dei brani più amati del momento. Il singolo è estratto dall’album “The Art of Loving”, progetto che ha sancito l’ascesa mondiale dell’artista, oggi considerata una delle voci più rilevanti della scena musicale contemporanea. Con una grazia di altri tempi e un talento cristallino, l’artista londinese ha trasformato il racconto sentimentale in un vero fenomeno globale, capace di dominare le classifiche e conquistare anche la critica. Attualmente in tour, Olivia Dean farà tappa anche in Italia il 22 maggio al Carroponte di Milano.





ROSALÍA: “SAUVIGNON BLANC”

Da questo venerdì, entra in rotazione radiofonica il nuovo singolo della popstar mondiale ROSALÍA, dal titolo “Sauvignon Blanc” ed estratto dall'album di successo acclamato dalla critica "LUX". Con il suo nuovo album, ROSALÍA ha registrato il debutto mondiale più alto della sua carriera, dominando le classifiche in diversi paesi e confermandosi tra le artiste più influenti e rivoluzionarie della musica contemporanea. Oltre all’Italia, ha registrato, tra gli altri, risultati senza precedenti in Spagna, in Francia e nel Regno Unito, che si aggiungono ai numerosi debutti al primo posto nelle classifiche in Europa, al suo miglior risultato negli Stati Uniti e a un’importante crescita in America Latina. “LUX” è anche l’album di un’artista di lingua spagnola più streammato in un giorno nella storia di Spotify.





TAYLOR SWIFT IN RADIO CON “OPALITE”

“Opalite”, il nuovo singolo di Taylor Swift, estratto dall’album “The Life of a Showgirl”, certificato disco di platino in Italia, entra in rotazione radiofonica sulla prima radio d’Italia a partire da questa settimana. “Opalite” segue il successo del primo brano estratto dal disco, “The Fate of Ophelia”. La canzone, dai toni allegri e danzerecci, parla di una rinascita emotiva e di una presa di coscienza di sé stessi dopo relazioni difficili, grazie anche alla presenza della persona giusta al proprio fianco, che illumina la visione del mondo come mai era successo prima. Si è appena concluso un altro anno di successi per l’artista, che nel 2025 si è confermata la seconda artista più ascoltata su Spotify a livello globale e la quarta artista donna più ascoltata in Italia. Un percorso straordinario che si affianca anche all’inserimento di Taylor Swift nella classifica di Forbes delle donne più potenti del mondo, dove occupa la 21ª posizione, la più alta raggiunta da un’artista musicale.



