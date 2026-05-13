L'Inter vince la Coppa Italia, battuta la Lazio 2-0

L'Inter vince la Coppa Italia 2025/26, sconfitta 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma, e si aggiudica il trofeo per la decima volta nella propria storia. Secondo trofeo stagionale per la squadra di Chivu, dopo la vittoria dello scudetto. Inter in vantaggio al primo vero affondo, al 14’: sul corner battuto da Dimarco, Marusic sbaglia completamente il tempo di intervento e finisce con l’incornare il pallone nella propria porta. La Lazio subisce psicologicamente lo svantaggio,l'Inter continua a spingere e raddoppia al 35’: Tavares fa rubare palla da Dumfries, che serve a centroarea per Lautaro un pallone che l’argentino deve solo appoggiare in rete. Ad inizio ripresa la Lazio prova a riaprire la partita, con Noslin che al 58’ calcia dalla distanza ma la palla termina di poco a lato della porta difesa da Josep Martinez. L'Inter in ripartenza ha la chance del 3-0, ma Luis Henrique da ottima posizione non centra la porta. Al 75' la più ghiotta occasione per la Lazio, con Dia che da due passi centra in faccia il portiere nerazzurro. Nel finale un intervento di Pedro su Di Marco scatena un parapiglia, con l'arbitro che poi ammonicsce entrambi. L'Inter vince quindi lla Coppa Italia, mentre per la Lazio la sconfitta significa anche esclusione dalle prossime competizioni europee.