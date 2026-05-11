Strage Fidene: confermato in appello l'ergastolo per Campiti





Confermata la condanna all'ergastolo per Claudio Campiti, autore l'11 dicembre del 2022 della strage di Fidene, a Roma, durante la quale furono uccise quattro donne nel corso di una riunione di condominio. Lo hanno deciso i giudice della Corte d'Assise d'Appello della Capitale. A perdere la vita furono Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio e Fabiana De Angelis. Confermata con la sentenza, oltre alla condanna all'ergastolo per Campiti, anche quella a tre mesi con pena sospesa per omessa custodia dell'arma al presidente della Sezione Tiro a Segno Nazionale di Roma, all'epoca dei fatti. Campiti, dopo l'inchiesta avviata dai pm Giovanni Musarò e Alessandro Lia con i carabinieri del Nucleo investigativo, è stato accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, di tentato omicidio di altre cinque persone sedute al tavolo del consiglio di amministrazione del consorzio e di lesioni personali derivate dal trauma psicologico subito dai sopravvissuti. Nella sua requisitoria il sostituto procuratore generale Roberto Felici aveva sottolineato come la sentenza di primo grado sia "pienamente corretta", sollecitandone la conferma integrale. ''L'odio che Campiti nutriva verso il Consorzio aveva una sua logica, dovuto ai mancati pagamenti, e il giorno del delitto ha pianificato l'azione in tutto e per tutto'' aveva spiegato il pg.''Questa sentenza così netta ci dà forza e più tranquillità personale nel continuare ad affrontare tutto questo processo''. Così Giulio Iachetti, marito di Fabiana De Angelis, una delle quattro vittime della strage di Fidene compiuta da Claudio Campiti l'11 dicembre del 2022 durante una riunione del consorzio Valleverde, dopo la sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma che ha confermato l'ergastolo per l'imputato.