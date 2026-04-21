Castel Maggiore, moglie e marito trovati morti in casa. L'ipotesi di un femminicidio - suicidio

Tragedia a Castel Maggiore, nel bolognese, dove moglie e marito sono stati trovati senza vita, nella loro casa. Mauro Zaccarini aveva 73 anni, Adriana Mazzanti ne aveva 63.





L'ALLARME

A dare l’allarme è stato il figlio dell’uomo, che nel primo pomeriggio è andato nella casa in zona Torre Verde, preoccupato perché da ieri non riusciva a mettersi in contatto con il padre. Così è arrivata la macabra scoperta. La donna era riversa a terra, mentre il consorte è stato trovato impiccato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri: sui corpi dei coniugi verrà disposta l’autopsia. Anche se l’ipotesi che sembra più probabile, al momento, è che si sia trattato di un femminicidio – suicidio, con il marito che avrebbe ucciso la moglie, forse strangolandola, già nella serata di ieri, per poi impiccarsi alcune ore dopo.



TROVATO UN BIGLIETTO

A quanto si apprende, i due vivevano insieme ma erano, di fatto, separati da tempo. All’interno dell’abitazione sarebbe stato trovato un biglietto scritto dall’uomo, da cui si intuirebbe l’intenzione di farla finita, ma senza riferimenti espliciti all'uccisione della compagna. Materiale che adesso viene esaminato dagli investigatori. La casa è stata trovata in ordine e al momento viene escluso il possibile intervento di terze persone.