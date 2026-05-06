Garlasco, a Sempio contestate intercettazioni inedite in cui ammette di aver visto il video intimo di Chiara e Alberto

Garlasco, a Sempio contestate intercettazioni inedite in cui ammette di aver visto il video intimo di Chiara e Alberto

Garlasco, a Sempio contestate intercettazioni inedite in cui ammette di aver visto il video intimo di Chiara e Alberto Photo Credit: Foto: Ansa/

Raffaella Coppola

06 maggio 2026, ore 19:00 , agg. alle 19:30

Secondo il TG1 nelle intercettazioni Andrea Sempio - parlando da solo - avrebbe detto di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e lei avrebbe detto: "Non ci voglio parlare con te"

Andrea Sempio è rimasto davanti ai magistrati di Pavia per quattro ore ma senza rispondere alle domande. Prima i suoi avvocati vogliono vedere gli atti e sottoporlo ad una perizia sulla personalità. Il 38enne è l’unico indagato per l’omicidio volontario di Chiara Poggi. Hanno parlato, invece, ampiamente i magistrati, svelando una dopo l’altra le carte dell’inchiesta durata un anno e mezzo, a Sempio hanno contestato anche alcune intercettazioni inedite, oltre al DNA sotto le unghie della vittima, l’impronta 33 sulla parete delle scale di casa Garlasco e al presunto alibi dello scontrino. L’impianto della nuova inchiesta si basa sulla presunta infatuazione dell'indagato nei confronti di Chiara. A smontare il movente, anche sessuale, è stato Marco Poggi, il fratello della vittima e amico stretto di Sempio, sentito come testimone sempre oggi. Marco ha negato di aver mai visto, insieme a Sempio, video intimi di Chiara con il fidanzato Alberto Stasi presenti nel pc di casa Poggi. E avrebbe ribadito di non credere affatto che sia lui l’autore dell’omicidio.

LE INTERCETTAZIONI, LE RIVELAZIONI DEL TG1

Nelle intercettazioni, secondo quanto rivela il TG1, Andrea Sempio avrebbe ammesso di aver visto un video intimo di Chiara con il fidanzato. In un'altra- parlando da solo - avrebbe detto di aver chiamato Chiara prima del delitto, tentando un approccio e lei avrebbe detto: "Non ci voglio parlare con te" e poi ha attaccato il telefono. Lo rende noto il Tg1 sui suoi canali social. Le intercettazioni che i pm di Pavia hanno fatto ascoltare al fratello di Chiara Poggi, Marco, riguardano alcune frasi che Andrea Sempio ha pronunciato da solo, in auto, in cui avrebbe fatto riferimento alla vittima del delitto di Garlasco e alla vicenda per cui è indagato. Da quanto è stato riferito il verbale della testimonianza di Marco, ascoltato oggi in Procura a Pavia, è stato secretato. 

I PM, L'INCHIESTA NON E' FINITA. LEGALI DI SEMPIO, SIAMO SERENI

In circa tre ore e mezza i magistrati titolari della nuova indagine sul delitto di Garlasco - il procuratore aggiunto Stefano Civardi, insieme ai pubblici ministeri Giuliana Rizza e Valentina De Stefano, mostrano all'indagato - assistito dai legali Angela Taccia d Liborio Cataliotti - le prove raccolte in circa uno anno e mezzo e anticipano: ''le indagini non sono ancora concluse''. Sempio ha ascoltato in silenzio e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per il suo avvocato, Angela Taccia, 'non c'è sostanzialmente nulla di nuovo, è tutto spiegabilissimo'. Siamo calmi e lucidi, ha aggiunto la difesa che ha già anticipato di voler chiedere una perizia personologica sul suo cliente.


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