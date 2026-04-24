La Svizzera chiederà all'Italia di saldare il conto per le cure ospedaliere a quattro ragazzi italiani feriti a Crans Montana. Meloni, richiesta ignobile

La Svizzera chiederà all'Italia di saldare il conto per le cure ospedaliere a quattro ragazzi italiani feriti a Crans Montana. Meloni, richiesta ignobile

La Svizzera chiederà all'Italia di saldare il conto per le cure ospedaliere a quattro ragazzi italiani feriti a Crans Montana. Meloni, richiesta ignobile Photo Credit: Foto: Ansa

Raffaella Coppola

24 aprile 2026, ore 20:41

Mi pare che sia ovvio che non paghiamo, replica il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. L'ambasciatore Gian Lorenzo Cornado richiama il principio di reciprocità

La Svizzera batte cassa, l’Italia risponde picche. Quella richiesta di pagare le esose spese mediche che l'ospedale di Sion avrebbe sostenuto per i ricoveri, anche di poche ore, di alcuni ragazzi italiani rimasti feriti nell'incendio di Crans-Montana, Giorgia Meloni la definisce “ignobile” e se verrà formalizzata l'Italia la respingerà al mittente e non le darà alcun seguito. Il caso diplomatico c’è tutto, la mutua svizzera presenterà una fattura di 100 mila franchi, circa 108mila euro, per il ricovero di tre giovani scampati alla strage di Capodanno. 'Mi pare ovvio che non pagheremo le spese alla Svizzera' scandisce il ministro degli Esteri, Antonio Tajani rimettendo in fila la lista delle responsabilità, di chi gestiva quel locale e di chi non ha fatto fare i controlli. E l'ambasciatore italiano richiama il principio di reciprocità, sottolineando che anche l'Italia si è fatta carico - e continua a farlo - della cura di cittadini svizzeri, ad esempio nell'ospedale Niguarda di Milano. Dopo l'invio alle famiglie, 'per errore' delle salatissime fatture il dietrofront, sotto forma di una batosta di circa 108mila euro, è emerso ieri in un incontro tra l'ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Cornado e il presidente del Vallese Mathias Reynard, titolare del dicastero della sanità. 

MELONI, RICHIESTA IGNOBILE

"Apprendo da notizie di stampa che le autorità svizzere hanno intenzione di chiedere all'Italia il pagamento delle esose spese mediche che l'ospedale di Sion avrebbe sostenuto per i ricoveri, anche di poche ore, di alcuni ragazzi rimasti feriti nell'incendio di Crans-Montana. Se questa ignobile richiesta dovesse essere formalizzata, annuncio fin da ora che l'Italia la respingerà al mittente e che non le darà alcun seguito. Confido nel senso di responsabilità delle autorità svizzere e mi auguro che la notizia si riveli del tutto infondata". Lo scrive sui suoi social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 

TAJANI, NON PAGHIAMO E' OVVIO

"Mi pare che sia ovvio che non paghiamo": è la risposta del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla domanda sulla richiesta di rimborso spese mediche da parte della Svizzera all'Italia per ragazzi rimasti a feriti nella tragedia di Crans-Montana. "La responsabilità è solo di chi gestiva quel locale e di chi non ha fatto fare i controlli. Non c'è alcuna responsabilità italiana", ha ribadito Tajani. 


Argomenti

Crans Montana
Cure
Giorgia Meloni
Italia
Ospedale
Sion
Spese
Strage
Svizzera

Gli ultimi articoli di Raffaella Coppola

Mostra tutti
  • Omicidio di Massa, i due maggiorenni respingono le accuse. Domani interrogatorio del 17enne

    Omicidio di Massa, i due maggiorenni respingono le accuse. Domani interrogatorio del 17enne

  • Il centenario del 1° sorvolo del Polo Nord e l'impegno dell'Italia, oggi, nell'Artico tra esplorazione e ricerca

    Il centenario del 1° sorvolo del Polo Nord e l'impegno dell'Italia, oggi, nell'Artico tra esplorazione e ricerca

  • Omicidio Giulia Tramontano, Impagnatiello torna a processo limitatamente all'aggravante della premeditazione

    Omicidio Giulia Tramontano, Impagnatiello torna a processo limitatamente all'aggravante della premeditazione

  • Il caso Delmastro, sequestrato il cellulare a Caroccia

    Il caso Delmastro, sequestrato il cellulare a Caroccia

  • Senza carburante fino a domani l'Aeroporto di Brindisi, limitazioni nel rifornimento a Reggio Calabria e Pescara

    Senza carburante fino a domani l'Aeroporto di Brindisi, limitazioni nel rifornimento a Reggio Calabria e Pescara

  • La Benedizione Urbi et Orbi di Papa Leone XIV, chi scatena le guerre scelga la pace

    La Benedizione Urbi et Orbi di Papa Leone XIV, chi scatena le guerre scelga la pace

  • Addio a Roberto Arditti. Il giornalista si è spento, a 60 anni. Il cordoglio della politica

    Addio a Roberto Arditti. Il giornalista si è spento, a 60 anni. Il cordoglio della politica

  • Doppia tragedia del mare, in Sicilia e al largo della Turchia. Trentasette migranti morti

    Doppia tragedia del mare, in Sicilia e al largo della Turchia. Trentasette migranti morti

  • Alla guida sotto l'effetto di alcol uccide due donne a Napoli. 34enne arrestato, ai domiciliari

    Alla guida sotto l'effetto di alcol uccide due donne a Napoli. 34enne arrestato, ai domiciliari

  • Kamsahamnida BTS!! Primo live in diretta mondiale, il ritorno è finalmente realtà

    Kamsahamnida BTS!! Primo live in diretta mondiale, il ritorno è finalmente realtà

Medio Oriente, le minacce di Trump alla scadenza dell'ultimatum. Khamenei ferito e non cosciente, secondo l'intelligence

Medio Oriente, le minacce di Trump alla scadenza dell'ultimatum. Khamenei ferito e non cosciente, secondo l'intelligence

Sempre più lontana la possibilità della fine della guerra. Il presidente americano ha minacciato di distruggere l'Iran in una notte, se non accetterà un accordo. La Repubblica Islamica ha invitato i civili a formare catene umane intorno alle infrastrutture

La missione nei Paesi del Golfo ha l’obiettivo di garantire all’Italia gli approvvigionamenti energetici, così Giorgia Meloni sulla visita lampo di due giorni

La missione nei Paesi del Golfo ha l’obiettivo di garantire all’Italia gli approvvigionamenti energetici, così Giorgia Meloni sulla visita lampo di due giorni

Arrivata oggi in Arabia Saudita, la premier farà tappa anche negli Emirati Arabi e in Qatar

Magyar trionfa in Ungheria, si chiude dopo sedici anni l'era di Viktor Orban

Magyar trionfa in Ungheria, si chiude dopo sedici anni l'era di Viktor Orban

Per lo sconfitto il risultato è stato chiaro e doloroso, affluenza record, il partito di Magyar, Tisza verso una super maggioranza