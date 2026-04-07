La vicenda della foto di Meloni col pentito dei Senese. E il caso Delmastro, sequestrato il cellulare a Caroccia

07 aprile 2026, ore 16:30
L'opposizione continua a chiedere a Giorgia Meloni di chiarire le notizie di connessioni tra esponenti della criminalità organizzata legati al clan Senese e il suo partito
I Pm della direzione Antimafia di Roma hanno sequestrato il cellulare di Mauro Caroccia, proprietario del ristorante "Bisteccheria d'Italia" di cui era azionista anche l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, un legame quello con Caroccia, già detenuto a Viterbo dove sta scontando una condanna a quattro anni per reati di mafia, che ha portato infine Delmastro alle dimissioni dall’incarico. Gli inquirenti passeranno al setaccio chat e messaggi a partire dal 2024, anno in cui fu creata la società “Le 5 Forchette”, l'ipotesi è che sia stata una copertura per attività di riciclaggio del clan dei Senese. Alleanza Verdi e Sinistra unisce questa vicenda al caso di oggi della foto pubblicata da alcuni giornali di Giorgia Meloni insieme a un collaboratore di giustizia legato proprio ai Senese e chiede alla stessa di chiarire al premier time sulle accuse che coinvolgono il suo partito. Lei è già andata all'attacco: Il mio impegno contro ogni mafia è cristallino, coerente, duraturo, noi i boss li arrestiamo, ha risposto Meloni.
IL CASO DELLA FOTO DI MELONI PUBBLICATA DA REPORT
Giorgia Meloni contro alcuni quotidiani, tra cui Repubblica, per aver pubblicato una foto del 2019 – rivelata da Report – insieme a Gioacchino Amico, il referente del clan Senese in Lombardia, oggi collaboratore di giustizia. Le opposizioni pretendono chiarimenti non sul selfie ma su quali rapporti ci siano tra il clan Senese e Fratelli d'Italia. La premier all'attacco: Il mio impegno contro ogni mafia è cristallino, coerente, duraturo, noi i boss li arrestiamo.
LA MAGGIORANZA FA QUADRATO ATTORNO A MELONI
L'opposizione, dal Pd ad AVS, continua a chiedere a Giorgia Meloni di riferire in aula e chiarire le notizie di connessioni tra esponenti della criminalità organizzata legati al clan Senese - come Gioacchino Amico - e ambienti della destra ed esponenti di FdI. Nella maggioranza si moltiplicano le voci sdegnate e a difesa della premier. "Quando una ragazza decide di impegnarsi in politica il giorno dell'omicidio di Paolo Borsellino fa una scelta di vita. Ogni giorno contro ogni mafia. Questa è la Giorgia Meloni che conosco da quando era una giovane politica. E le sono vicino quando qualcuno insinua infamanti accuse": scrive in un post su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, contrattacca "dalla sinistra attacchi irresponsabili a Meloni" e parla della "solita macchina del fango basata sul nulla". Stessi toni quelli del ministro della Difesa, Guido Crosetto, "Nella mia vita avrò fatto migliaia di foto e selfie con persone che non conosco. Quindi lei ne avrà fatte centinaia di migliaia. Come Renzi o Conte o attori, cantanti e sportivi. Qualcuno di loro, di noi, ha mai chiesto il casellario giudiziario o il curriculum, o anche solo informazioni superficiali, a chi chiede una fotografia? Io mai! Come tutti!".
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