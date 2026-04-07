La vicenda della foto di Meloni col pentito dei Senese. E il caso Delmastro, sequestrato il cellulare a Caroccia

I Pm della direzione Antimafia di Roma hanno sequestrato il cellulare di Mauro Caroccia, proprietario del ristorante "Bisteccheria d'Italia" di cui era azionista anche l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, un legame quello con Caroccia, già detenuto a Viterbo dove sta scontando una condanna a quattro anni per reati di mafia, che ha portato infine Delmastro alle dimissioni dall’incarico. Gli inquirenti passeranno al setaccio chat e messaggi a partire dal 2024, anno in cui fu creata la società “Le 5 Forchette”, l'ipotesi è che sia stata una copertura per attività di riciclaggio del clan dei Senese. Alleanza Verdi e Sinistra unisce questa vicenda al caso di oggi della foto pubblicata da alcuni giornali di Giorgia Meloni insieme a un collaboratore di giustizia legato proprio ai Senese e chiede alla stessa di chiarire al premier time sulle accuse che coinvolgono il suo partito. Lei è già andata all'attacco: Il mio impegno contro ogni mafia è cristallino, coerente, duraturo, noi i boss li arrestiamo, ha risposto Meloni.

IL CASO DELLA FOTO DI MELONI PUBBLICATA DA REPORT

Giorgia Meloni contro alcuni quotidiani, tra cui Repubblica, per aver pubblicato una foto del 2019 – rivelata da Report – insieme a Gioacchino Amico, il referente del clan Senese in Lombardia, oggi collaboratore di giustizia. Le opposizioni pretendono chiarimenti non sul selfie ma su quali rapporti ci siano tra il clan Senese e Fratelli d'Italia. La premier all'attacco: Il mio impegno contro ogni mafia è cristallino, coerente, duraturo, noi i boss li arrestiamo.