Il centenario del 1° sorvolo del Polo Nord e l'impegno dell'Italia, oggi, nell'Artico tra esplorazione e ricerca

C’è una linea di continuità tra la missione del Generale Umberto Nobile, che 100 anni fa, a bordo del dirigibile Norge ha sorvolato il Polo Nord e le sfide ambientali e scientifiche attuali. Un anniversario celebrato con convegni, archivi e mostra fotografica. Fondamentale, infatti, resta l’impegno del nostro Paese nell’Artico, “anche se lontano da noi questo ambiente così strategico influenzerà sia dal punto di vista economico che regionale, la nostra vita” ha sottolineato il Generale di Brigata, Carlo Di Somma, capo del Comitato interforze per l’ambiente artico, Sub Artico e Antartide voluto dalla Difesa. Dall’Artico alla Luna, all’indomani della storica missione Artemis, l’impegno italiano resta fortissimo anche nello spazio, “Pochi giorni fa l'uomo ha raggiunto il punto più lontano dalla Terra riuscendo a guardare la faccia non visibile della luna.

Ricordiamo che il 12 aprile del 61 vola il primo uomo nello spazio, Gagarin. Ancora prima i primi satelliti. L'Italia è sempre stata fonte d’ispirazione anche dal punto di vista dell'ingegneria. Ricordiamo il nostro grande Generale Broglio, con la parte dei satelliti, l'osservazione dello spazio, il capire la scienza e il supporto dell'Italia, della difesa, dell'aeronautica militare, ma anche dell'ingegneria italiana. C'è tanta tecnologia che parla italiano nello spazio” ha detto il Capo del 5° Reparto Comunicazione dello Stato Maggiore dell’Aeronautica militare, il Generale di Brigata Aerea, Urbano Floreani.