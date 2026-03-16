Roma, sedicenne abusato sulla Metropolitana C. Dopo la denuncia arrestato un 60enne

Aveva scelto la sua vittima, probabilmente dopo aver capito orari e spostamenti del 16enne che andava a scuola, e dopo aver individuato il vagone sul quale si trovava saliva e approfittando dell'affollamento dei passeggeri lo costringeva a subire molestie sessuali. E' accaduto in almeno sei episodi in un mese, a bordo della Metropolitana C di Roma.

LA DENUNCIA

A incastrare il 60enne è stato lo stesso ragazzo, che lo ha denunciato ai carabinieri, il padre del giovane lo ha anche accompagnato in metro ed ha fotografato il maniaco con il telefonino, girando l'immagine ai militari. E in un appostamento gli uomini dell'Arma in borghese hanno assistito all'avvicinamento del 60enne al giovane e alle molestie. E' scattato quindi l'arresto in flagrante ed ora l'uomo è ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata e continuata. "Mi guardava e rideva", ha detto ancora la vittima, che in un primo momento è rimasta impietrita davanti a quello che accadeva poi ha invece reagito allontanando il violentatore, e infine lo ha fermato con la denuncia.

LE VIOLENZE

Le violenze, almeno sei casi avvenuti fra il 15 febbraio e il 6 marzo scorsi, avvenivano a bordo della linea C della metropolitana dove l'uomo, ''avvicinandosi al minore, posizionandosi quasi a contatto con lo stesso - si legge nel capo di imputazione - approfittando dell'affollamento dei passeggeri e del fatto che il ragazzo fosse impossibilitato a muoversi, lo costringeva con violenza a subire atti sessuali''. L'indagine dei carabinieri del Comando di piazza Venezia, coordinati dai magistrati di piazzale Clodio, è partita dopo la denuncia del minore.