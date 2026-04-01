Doppia tragedia del mare, in Sicilia e al largo della Turchia. Trentasette migranti morti

SICILIA

Sono 19 i migranti morti e 5 i superstiti, tra cui anche un bambino, ma che versano in condizioni critiche. Le motovedette della guardia costiera italiana hanno fatto un recupero al largo della maggiore delle isole Pelagie di un barcone e si sono ritrovati davanti una scena infernale. Tutti sarebbero morti per ipotermia. Secondo una prima ricostruzione pare che il gruppo di migranti sia partito dalla Libia l'altro ieri, quando le condizioni meteo erano buone. Ma è da ieri che c'è forte vento e piove ininterrottamente su Lampedusa dove al momento ci sono 10 gradi.

BODRUM, TURCHIA

Almeno 18 i migranti che hanno perso la vita, questa mattina, al largo delle coste della Turchia. Erano stipati su un gommone che era stato avvistato intorno alle 6 dalla guardia costiera turca. Chi lo guidava ha ignorato la richiesta delle autorità di fermarsi ed ha proseguito la sua rotta ad alta velocità prima di imbarcare acqua e affondare. I militari hanno subito iniziato le operazioni di ricerca e soccorso ed hanno tratto in salvo 21 migranti senza documenti mentre sono stati recuperati i corpi di altri 18 che sono annegati. La tragedia è avvenuta a largo di Bodrum, in quel pezzo di mare i naufragi sono frequenti tra le imbarcazioni che tentano la pericolosa traversata dalla Turchia alle isole greche, porta d'accesso all'Unione Europea. Dall’inizio dell’anno, secondo i dati dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni, almeno 831 migranti sono morti o risultano dispersi nel Mediterraneo.