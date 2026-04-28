Iran: ancora fumate nere tra Iran e Stati Uniti su sponde diverse dello stretto di Hormuz, Trump non accetta l'ultima proposta

Iran: ancora fumate nere tra Iran e Stati Uniti su sponde diverse dello stretto di Hormuz, Trump non accetta l'ultima proposta

Iran: ancora fumate nere tra Iran e Stati Uniti su sponde diverse dello stretto di Hormuz, Trump non accetta l'ultima proposta Photo Credit: Ansa/ABEDIN TAHERKENAREH

Gabriele Manzo

28 aprile 2026, ore 16:00

Secondo il Wall Street Journal il presidente degli Stati Uniti farà a breve una nuova proposta, intanto il ministro degli esteri iraniano ha incontrato Putin


Si lavora su più fronti diplomatici per la guerra in Iran, ma risultati concreti non si raggiungono. Donald Trump è indirizzato verso il no alla proposta di accordo dell’Iran. Mentre il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi dopo aver visto Putin ha dichiarato: “Ottimo incontro”. Ma è innegabile che lo scenario attuale resta in fase di stallo.Secondo il Wsj ci saranno a breve sviluppi: «Possibili controproposte degli Usa nei prossimi giorni»
Analisi completa con Putin
«Con Putin abbiamo avuto un ottimo incontro», ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. «Tutti i temi, sia nelle relazioni bilaterali, sia nelle questioni regionali, così come nella guerra e nell'aggressione di Usa e Israele sono stati discussi e analizzati in modo approfondito», ha spiegato.Gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra con l'Iran però sono nuovamente bloccati: entrambe le parti si sono irrigidite sulle proprie richieste.


Le visioni diverse

L'Iran ha detto che non riaprirà lo Stretto di Hormuz a meno che gli Stati Uniti non revochino il blocco e pongano fine alla guerra. E Trump invece auspica un accordo più ampio che ponga fine al programma nucleare iraniano e affronti anche altre questioni, come il programma missilistico e il sostegno a gruppi armati regionali. Il segretario di Stato Marco Rubio ha aggiunto: «Se ciò che intendono per aprire gli stretti è “sì, gli stretti sono aperti a condizione che vi coordiniate con l'Iran, otteniate il nostro permesso o vi faremo saltare in aria e ci pagherete”, questo non significa aprire gli stretti». Intanto Teheran ha chiesto all'Onu garanzie per evitare futuri attacchi  da Israele e Stati Uniti.

Come stoccare il petrolio

L'Iran sta "cercando freneticamente" nuove modalità di stoccaggio ed esportazione del petrolio che produce, dato che il blocco navale imposto dagli Usa nell'area dello stretto di Hormuz sta provocando seri problemi in questo senso alla Repubblica Islamica: è quanto riporta il Wall Street Journal, aggiungendo che, tra i metodi a cui prova a ricorrere, ci sono la riattivazione di 'junk storage', ovvero depositi di fortuna con container "improvvisati" o in disuso, e il trasporto verso la Cina attraverso un corridoio ferroviario. L'obiettivo di queste misure è di "ritardare una crisi infrastrutturale" legata all'impossibilità di esportare il petrolio via mare, spiega ancora il Wsj. Il giornale cita la società di analisi Kpler, secondo cui le esportazioni di greggio e derivati è scesa da 2,1 milioni di barili al giorno in media a 567.000 barili al giorno dopo il 13 aprile, quando è partito il blocco navale statunitense. La stessa società aggiunge che, data la situazione, Teheran ha già iniziato a tagliare la produzione.


Argomenti

Iran
petrolio
Trump

Gli ultimi articoli di Gabriele Manzo

Mostra tutti
  • Beatrice Venezi licenziata dalla Fenice, io bullizzata per mesi, sui social insulti e minacce per gli orchestrali

    Beatrice Venezi licenziata dalla Fenice, io bullizzata per mesi, sui social insulti e minacce per gli orchestrali

  • Grazia per Nicole Minetti, dal Quirinale chiesti chiarimenti sulle procedure e sulle informazioni a corredo

    Grazia per Nicole Minetti, dal Quirinale chiesti chiarimenti sulle procedure e sulle informazioni a corredo

  • Vaticano: la primate della chiesa anglicana in Vaticano, insieme per per il bene comune, costruendo ponti e non muri

    Vaticano: la primate della chiesa anglicana in Vaticano, insieme per per il bene comune, costruendo ponti e non muri

  • La Roma non è più di Ranieri, la società ha scelto Gasperini, per Sir Claudio si aprono le porte della Nazionale

    La Roma non è più di Ranieri, la società ha scelto Gasperini, per Sir Claudio si aprono le porte della Nazionale

  • Garlasco: verso la revisione del processo, Stasi non era sulla scena del delitto, probabile rinvio a giudizio per Sempio

    Garlasco: verso la revisione del processo, Stasi non era sulla scena del delitto, probabile rinvio a giudizio per Sempio

  • Mondiali di calcio: gli spifferi sulla partecipazione di un Italia ripescata, mediazione con Trump

    Mondiali di calcio: gli spifferi sulla partecipazione di un Italia ripescata, mediazione con Trump

  • Prostituzione di lusso a Milano ecco i primi nomi dei calciatori che potrebbero essere coinvolti

    Prostituzione di lusso a Milano ecco i primi nomi dei calciatori che potrebbero essere coinvolti

  • Offese pesanti a Giorgia Meloni dalla tv russa, la Farnesina ha convocato l'ambasciatore russo

    Offese pesanti a Giorgia Meloni dalla tv russa, la Farnesina ha convocato l'ambasciatore russo

  • Milano: scoperta una organizzazione che gestiva un giro di escort per clienti facoltosi, ci sono molti calciatori

    Milano: scoperta una organizzazione che gestiva un giro di escort per clienti facoltosi, ci sono molti calciatori

  • Pavia: fermato un minorenne egiziano presunto omicida di Gariele Vaccaro, dopo una lite in un parcheggio

    Pavia: fermato un minorenne egiziano presunto omicida di Gariele Vaccaro, dopo una lite in un parcheggio

Iran-Usa, Islamabad snodo decisivo tra aperture caute e condizioni per avviare il confronto

Iran-Usa, Islamabad snodo decisivo tra aperture caute e condizioni per avviare il confronto

Teheran chiede garanzie concrete prima del dialogo, Washington invia una delegazione di alto livello mentre il Pakistan prova a mediare la crisi regionale

Vigilia dei negoziati tra Usa e Iran in Pakistan, Trump pronto a intensificare gli attacchi contro il regime in caso di fallimento

Vigilia dei negoziati tra Usa e Iran in Pakistan, Trump pronto a intensificare gli attacchi contro il regime in caso di fallimento

Il presidente del parlamento dello stato islamico chiede il cessate il fuoco in Libano prima dell’avvio delle trattative

La strage di Crans Montana, interrogatorio per il sindaco della città del Canton Vallese

La strage di Crans Montana, interrogatorio per il sindaco della città del Canton Vallese

Disposto anche il sequestro del cellulare di Nicolas Féraud