Ragazzo di 18 anni travolto dalla propria auto nel beneventano, era convinto di aver attivato il freno a mano

Una distrazione, una valutazione sbagliata, un freno a mano non inserito bene, è costato la vita ad un ragazzo di 18 anni, Guido B. originario di San Martino Valle Caudina (Av), travolto e ucciso dalla propria auto. E’ accaduto mentre stava recuperando alcune cose dal portabagagli della vettura, per darle a un’amica - una coetanea del posto - che stava attendendo. L’incidente è avvenuto in via Manzoni, nella piccola frazione Perrillo di Sant’Angelo a Cupolo , paese in provincia di Benevento .

Sulla strada per l’università

Il giovane era arrivato in zona a bordo della sua Fiat 500 L di colore blu. Aveva appuntamento con un’amica, probabilmente erano diretti all’Università a Benevento. Perché in auto c’erano altre due ragazze. Di nazionalità spagnola, studentesse che si trovano nel Sannio grazie al progetto Erasmus di interscambio accademico. Il ragazzo ha parcheggiato in una viuzza in salita, al lato della strada principale. E’ sceso e ha iniziato a cercare delle cose nel portabagagli. Convinto, peraltro, di aver messo in sicurezza l’automobile inserendo il freno a mano. Ma così non deve essere stato. Perché l’auto ha cominciato a muoversi in retromarcia. Sempre più veloce. Il giovane ha cercato di fermarla in qualche modo, ma la dinamica del fatto gli è stata fatale.

Soccorsi inutili

Sono state le due ragazze spagnole a lanciare immediatamente l’allarme e cercare di aiutare il giovane. In zona sono arrivati in poco tempo i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Nonostante il tentativo di rianimare il 18enne, non c’è stato nulla fare. Il giovane è morto.



