Londra: due ebrei feriti a coltellate a Golders Green, l'aggressore è stato bloccato, poi preso dalla polizia

Gli attacchi sono avvenuti nella zona dello shopping di Golders Green, quartiere della Londra settentrionale con una forte presenza della comunità ebraica . Secondo la testimonianza di un residente locale, Gedale Weinberg, uno dei ferimenti è avvenuto lungo la strada principale , davanti a dei negozi, mentre il secondo si è verificato in una via laterale, nei pressi di una sinagoga. Sul posto sono intervenuti agenti di polizia armati, che hanno fatto scattare un blocco della zona.

La polizia ha poi immobilizzato l'uomo con un taser e lo ha tratto in arresto. Le vittime sono state prese in carico da Hatzola, il servizio di emergenza medica volontario della comunità ebraica.nnecessità di una risposta decisa contro episodi di questo tipo, che verificano con una certa frequenza. Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha confermato l'arresto e ha detto di essere in stretto contatto con la polizia metropolitana, che ha potenziato i pattugliamenti nella zona. La deputata del collegio di Finchley e Golders Green, Sarah Sackman, ha dichiarato di aver incontrato il ministro dell'Interno per discutere dell'accaduto, ringraziando Shomrim per il suo intervento. "Gli attacchi contro gli ebrei britannici sono un attacco alla Gran Bretagna stessa", ha detto. Anche il Board of Deputies of British Jews ha fatto sapere di essere in contatto con le autorità per "garantire una risposta decisa".

Una comunità sotto attacco

L'episodio si inserisce in una serie di attacchi recenti contro la comunità ebraica che popola l’area. Il mese scorso alcune ambulanze di Hatzola (una rete di servizi medici di emergenza gestiti da volontari, che opera principalmente nelle comunità ebraiche) erano state date alle fiamme a poca distanza dal luogo dell'odierno accoltellamento, e ieri era stato incendiato un muro commemorativo dedicato alle vittime del 7 ottobre.



