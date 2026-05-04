Flotilla: la procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persona in relazione al blocco del 29 aprile

Flotilla: la procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persona in relazione al blocco del 29 aprile

Flotilla: la procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persona in relazione al blocco del 29 aprile Photo Credit: Ansa/RAMON VAN FLYMEN

Gabriele Manzo

04 maggio 2026, ore 14:30

Thiago de Avila e Saif Abukeshek, attivisti di punta della Flotilla, sono stati arrestati mentre erano a bordo di barche italiane, ora sono detenuti nelle carceri di Israele

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persona in relazione all'abbordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumud Flotilla, la seconda ondata di imbarcazioni, avvenuto la notte del 29 aprile al largo di Creta in acque internazionali. All'attenzione dei pm di piazzale Clodio sono arrivate tre esposti tra cui due che sono rivolti nello specifico agli attivisti Thiago de Avila e Saif Abukeshek attualmente detenuti in carcere che sono stati prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane. Nel fascicolo avviato dai pm capitolini si procede per sequestro di persona. In particolare in uno degli esposti si fa riferimento a Saif Abdelrahim Abukeshek, cittadino di nazionalità palestinese in possesso della cittadinanza spagnola e svedese e membro del direttivo della Global Sumud Flottilla che si è imbarcato al porto di Augusta per partecipare alla missione e partito inizialmente il 26 aprile scorso a bordo dell'imbarcazione ''Batolo'' battente bandiera francese, che poi si era trasferito sull'imbarcazione ''Eros 1'' battente bandiera italiana. L'imbarcazione ''era stata avvicinata da un mezzo militare appartenente all'esercito israeliano e personale militare che non si è qualificato procedeva - come hanno spiegato le avvocate del team legale - al prelevamento forzato di Saif Abdelrahim Abukeshek e degli altri membri dell'equipaggio''. Ma mentre gli altri membri dell'equipaggio della Eros 1 sono fatti sbarcare in Grecia Saif Abdelrahim Abukeshek insieme a Thiago Avila altro membro simbolo della missione sono stati trasferiti in carcere in Israele.


Già aperto un fascicolo per il blocco di ottobre

 Intanto in procura a Roma da tempo è aperto un altro fascicolo avviato dopo gli esposti presentati dagli attivisti e parlamentari italiani che si trovavano a bordo delle navi della Global Sumud Flotilla, fermati lo scorso ottobre in prossimità della costa di Gaza dalle forze israeliane e poi rimpatriati. Nell'inchiesta, contro ignoti, si procede per tortura, rapina, sequestro di persona e danneggiamento con pericolo di naufragio. Il pm titolare dell'indagine Stefano Opilio ha ascoltato nei mesi scorsi i partecipanti alla missione per ricostruire sia la fase della navigazione, con gli attacchi dei droni, sia quella successiva dell'abbordaggio da parte delle forze israeliane e del trattenimento fino al rimpatrio in Italia. In settimana i magistrati italiani dovrebbero inoltrare una richiesta di rogatoria a Israele


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