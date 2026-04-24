La Roma non è più di Ranieri, la società ha scelto Gasperini, per Sir Claudio si aprono le porte della Nazionale

24 aprile 2026, ore 19:00
La decisione è arrivata dopo inutili mediazioni, i rapporti tra i due erano ormai rotti, forse via anche Massara, potrebbe rientrare Francesco Totti
Sir Claudio deve lasciare la Roma, concludendo il rapporto, ”per decisione unilaterale della società”. Il caso è nato prima di Roma-Pisa, quando Gasp si lamentò del mercato, delle mancate lamentele sugli arbitraggi, e dell’operato dello staff medico , scelto da Ranieri. Il senior advisor si inalberò, parlando tra l’altro di lealtà, suo valore praticato sempre, di Gasperini quarta scelta e cosi’ via. Lo farà ancora, sarà leale alla Nazionale, che fa anche rima, con il nuovo presidente federale Giovanni Malagò, anch’egli romanista. Ranieri, del resto, quando annunciò il ritiro, lasciò porte aperte al Cagliari, alla Roma e appunto alla Nazionale . Lo scenario appare più che probabile. L'interruzione del rapporto di Senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società". Claudio Ranieri ha precisato in una dichiarazione all'ANSA le modalità del suo addio alla Roma - preso atto del comunicato diffuso dal club - "per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle". Ranieri ha voluto al contempo "ringraziare la famiglia Friedkin, la squadra, i dipendenti e l'intero popolo giallorosso per l'immenso affetto tributato nel corso degli anni, sempre integralmente ricambiato. Forza Roma sempre" conclude. Lui a Roma ha fatto tutto giocato allenato e diretto.
La conferenza di Gasp
Il comunicato di oggi della Roma "evidenzia due cose: la fiducia che non mi è mai mancata dalla società sin dal primo giorno e che la Roma è davanti a tutto". Lo dice Gian Piero Gasperini in conferenza stampa prima della partita in trasferta contro il Bologna. Il tecnico giallorosso inoltre si dice "molto sorpreso" dalle opinioni di Claudio Ranieri su di lui: "non ne ho mai avuto la sensazione". Dal suo punto di vista, prosegue, "non ho fatto nulla. Non mi mettete sullo stesso piano. Dentro Trigoria si fa calcio, spero si faccia calcio, è dove io cerco solo di fare calcio. Le altre componenti, lo stadio con tantissimi tifosi, chi segue lenostre vicende, come voi. Vorrei che anche voi tornaste a parlare dicalcio. Io sono stato tirato dentro. Non voglio parlare di altre discussioni"
Dopo Ranieri, possibile l'addio a Massara
Dopo Claudio Ranieri, potrebbe lasciare la Roma anche il ds Ricky Massara, mai citato nel comunicato che ha sancito la separazione con il senior advisor. "Piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini", si legge nella nota ufficiale del club, dove non c'è nessun riferimento al direttore sportivo in ottica futura. Diplomatica, invece, la risposta del Gasp in conferenza stampa: "Via anche Massara? Non lo decido io, decide la società". Ed ecco le voci sul possibile ritorno in giallorosso di Francesco Totti.
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