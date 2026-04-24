La Roma non è più di Ranieri, la società ha scelto Gasperini, per Sir Claudio si aprono le porte della Nazionale

Sir Claudio deve lasciare la Roma, concludendo il rapporto, ”per decisione unilaterale della società”. Il caso è nato prima di Roma-Pisa, quando Gasp si lamentò del mercato, delle mancate lamentele sugli arbitraggi, e dell’operato dello staff medico , scelto da Ranieri. Il senior advisor si inalberò, parlando tra l’altro di lealtà, suo valore praticato sempre, di Gasperini quarta scelta e cosi’ via. Lo farà ancora, sarà leale alla Nazionale, che fa anche rima, con il nuovo presidente federale Giovanni Malagò, anch’egli romanista. Ranieri, del resto, quando annunciò il ritiro, lasciò porte aperte al Cagliari, alla Roma e appunto alla Nazionale . Lo scenario appare più che probabile. L'interruzione del rapporto di Senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società". Claudio Ranieri ha precisato in una dichiarazione all'ANSA le modalità del suo addio alla Roma - preso atto del comunicato diffuso dal club - "per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle". Ranieri ha voluto al contempo "ringraziare la famiglia Friedkin, la squadra, i dipendenti e l'intero popolo giallorosso per l'immenso affetto tributato nel corso degli anni, sempre integralmente ricambiato. Forza Roma sempre" conclude. Lui a Roma ha fatto tutto giocato allenato e diretto.



