Bayern-PSG, nove gol e spettacolo puro: la Champions League regala una notte da leggenda europea

Ci sono serate che spiegano da sole perché la Champions League resti il centro del calcio mondiale. Bayern Monaco-Paris Saint-Germain, semifinale d’andata giocata ieri sera, è stata una di quelle partite che riconciliano con questo sport: novanta minuti di follia tecnica, intensità feroce, qualità assoluta e coraggio continuo. Un 5-4 per il Psg che è molto più di un risultato: è un manifesto del calcio europeo di altissimo livello, quello che oggi viaggia a una velocità diversa rispetto a quanto siamo abituati a vedere in Serie A.

ODE AL CALCIO OFFENSIVO

Al Parco dei Principi è andata in scena un’ode al calcio offensivo. Nessun calcolo, nessuna gestione prudente, nessuna paura di sbagliare. Solo talento, aggressione, duelli individuali e una continua ricerca della porta. Due squadre costruite per dominare e non per sopravvivere, due allenatori che hanno scelto di vincere giocando e non di difendersi aspettando l’errore dell’avversario. Ed è proprio questa la distanza che oggi separa certe notti europee da troppo calcio italiano: qui si corre di più, si pensa più velocemente, si rischia di più e si accetta anche il caos pur di restare protagonisti. Il Bayern è partito meglio, con la personalità di chi non teme il palcoscenico. Al quarto d’ora il primo squillo pesante: fallo di Pacho su Luis Diaz in area e calcio di rigore. Dal dischetto Harry Kane è glaciale, spiazza Safonov e firma l’1-0. Sembra l’inizio di una serata bavarese, soprattutto quando poco dopo il portiere russo deve salvare ancora su Olise per evitare il raddoppio. Ma il Paris non si scompone. Anzi, reagisce da grande squadra. E quando il pallone arriva tra i piedi di Khvicha Kvaratskhelia, il calcio torna ad essere arte pura. Il georgiano parte largo, punta l’uomo, rientra e disegna un destro a giro che si infila sul palo lontano: un gol magnifico, da copertina, da serata europea vera. È l’1-1 che cambia il vento della partita. Da lì il match esplode definitivamente. Il Psg accelera, il Bayern risponde, le occasioni si moltiplicano senza sosta. Al 33’ è Joao Neves, di testa, a completare la rimonta francese. Ma il Bayern non molla e Olise, con una giocata centrale piena di personalità, trova il 2-2 bucando Safonov. Sembra il punto perfetto per andare all’intervallo, invece nel recupero arriva un altro episodio: tocco di mano di Davies, richiamo Var e nuovo rigore. Stavolta va Dembélé, che non sbaglia e manda i campioni di Francia negli spogliatoi avanti 3-2.