Bayern-PSG, nove gol e spettacolo puro: la Champions League regala una notte da leggenda europea

29 aprile 2026, ore 10:30 , agg. alle 10:51
Al Parco dei Principi finisce 5-4 per i francesi dopo una semifinale d’andata travolgente, ritmo altissimo e calcio totale che incanta il continente
Ci sono serate che spiegano da sole perché la Champions League resti il centro del calcio mondiale. Bayern Monaco-Paris Saint-Germain, semifinale d’andata giocata ieri sera, è stata una di quelle partite che riconciliano con questo sport: novanta minuti di follia tecnica, intensità feroce, qualità assoluta e coraggio continuo. Un 5-4 per il Psg che è molto più di un risultato: è un manifesto del calcio europeo di altissimo livello, quello che oggi viaggia a una velocità diversa rispetto a quanto siamo abituati a vedere in Serie A.
ODE AL CALCIO OFFENSIVO
Al Parco dei Principi è andata in scena un’ode al calcio offensivo. Nessun calcolo, nessuna gestione prudente, nessuna paura di sbagliare. Solo talento, aggressione, duelli individuali e una continua ricerca della porta. Due squadre costruite per dominare e non per sopravvivere, due allenatori che hanno scelto di vincere giocando e non di difendersi aspettando l’errore dell’avversario. Ed è proprio questa la distanza che oggi separa certe notti europee da troppo calcio italiano: qui si corre di più, si pensa più velocemente, si rischia di più e si accetta anche il caos pur di restare protagonisti. Il Bayern è partito meglio, con la personalità di chi non teme il palcoscenico. Al quarto d’ora il primo squillo pesante: fallo di Pacho su Luis Diaz in area e calcio di rigore. Dal dischetto Harry Kane è glaciale, spiazza Safonov e firma l’1-0. Sembra l’inizio di una serata bavarese, soprattutto quando poco dopo il portiere russo deve salvare ancora su Olise per evitare il raddoppio. Ma il Paris non si scompone. Anzi, reagisce da grande squadra. E quando il pallone arriva tra i piedi di Khvicha Kvaratskhelia, il calcio torna ad essere arte pura. Il georgiano parte largo, punta l’uomo, rientra e disegna un destro a giro che si infila sul palo lontano: un gol magnifico, da copertina, da serata europea vera. È l’1-1 che cambia il vento della partita. Da lì il match esplode definitivamente. Il Psg accelera, il Bayern risponde, le occasioni si moltiplicano senza sosta. Al 33’ è Joao Neves, di testa, a completare la rimonta francese. Ma il Bayern non molla e Olise, con una giocata centrale piena di personalità, trova il 2-2 bucando Safonov. Sembra il punto perfetto per andare all’intervallo, invece nel recupero arriva un altro episodio: tocco di mano di Davies, richiamo Var e nuovo rigore. Stavolta va Dembélé, che non sbaglia e manda i campioni di Francia negli spogliatoi avanti 3-2.
NELLA RIPRESA SUCCEDE DI TUTTO
Già così sarebbe abbastanza per raccontare una semifinale. Invece il secondo tempo alza ancora il volume. Il Psg rientra con la stessa fame e colpisce subito. Hakimi sfonda sulla destra, mette dietro un pallone perfetto e ancora Kvaratskhelia si fa trovare pronto: conclusione secca sul primo palo, Neuer battuto, 4-2. Il georgiano è devastante, imprendibile, dominante. Pochi minuti dopo arriva anche il quinto gol, quello che sembra chiudere tutto: ripartenza feroce, Doué conduce, Dembélé riceve largo, rientra e calcia di destro sotto le gambe del difensore. Palo interno e rete. Il Parco dei Principi esplode: 5-2, spettacolo totale. Eppure il Bayern, proprio come le grandi squadre vere, rifiuta di morire. Punizione di Kimmich, inserimento di Upamecano e colpo che vale il 5-3. Poi un’altra magia: lancio lungo di Kane, controllo meraviglioso di Luis Diaz con l’esterno, finta sul difensore e tocco vincente davanti a Safonov. Inizialmente sembra fuorigioco, il Var conferma il gol: 5-4 e semifinale completamente riaperta. Negli ultimi minuti il ritmo cala appena, quasi per necessità fisica dopo una battaglia del genere. Ma resta la sensazione di aver assistito a qualcosa di raro. Un calcio verticale, feroce, bellissimo. Un calcio che non aspetta, ma aggredisce. Guardando partite così, il confronto con il nostro calcio diventa inevitabile. In Italia spesso si parla ancora di equilibrio, prudenza, gestione. Qui invece si vive di intensità, di coraggio, di talento liberato. Bayern e Psg hanno mostrato cosa significhi davvero stare al vertice del calcio continentale: non solo vincere, ma farlo offrendo uno spettacolo che lascia senza fiato. Tra otto giorni ci sarà il ritorno, e dopo una notte del genere l’unica certezza è che nessuno può sentirsi al sicuro.