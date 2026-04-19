Serie A, la Juve batte il Bologna e allunga sulla coppia Roma-Como. E il Milan blinda la Champions Photo Credit: ANSA/ Alessandro Di Marco

JUVENTUS-BOLOGNA 2-0

La Juventus rafforza il suo quarto posto, ora i punti di vantaggio sulla coppia Como-Roma sono cinque. Brillante e gagliarda la squadra di Spalletti, contro un Bologna minore. Avvio a razzo dei bianconeri, in gol dopo nemmeno due minuti con un colpo di testa di Jonhatan David. Poco dopo annullato per fuorigioco il possibile raddoppio di Conceicao, pericoloso anche in un'altra occasione cancellata da Ravaglia; Holm colpisce la traversa con un gran tiro di controbalzo, un diagonale rasoterra di David finisce fuori di poco. All'intervallo il vantaggio minimo va stretto alla Juve. Il 2-0 della sicurezza arriva al decimo della ripresa, con un altro colpo di testa, stavolta del neo entrato Kephrem Thuram. Tardiva la reazione del Bologna, che - a gara ormai compromessa- colpisce un palo clamoroso con Rowe.

VERONA-MILAN 0-1

Il Milan aggancia il Napoli al secondo posto in classifica e approfitta della sconfitta del Como e del pareggio della Roma: ora i punti di vantaggio sul quinto posto sono otto, la Champions è quasi blindata. L’Hellas si prepara a salutare la serie A, anche stavolta il cuore non è bastato, ma il pareggio sarebbe stato meritato. Al Bentegodi, dopo quaranta minuti di niente, lampo rossonero: assist in verticale di Leao, conclusione vincente di Rabiot. Prima dell’intervallo decisivo Maignan per respingere un tiro di Belghali, presentatosi solo davanti al portiere. Nella ripresa la squadra di Allegri gestisce il vantaggio, ma rischia qualcosa con due tiri insidiosi di Vermesan. Annullato per fuorigioco a inizio azione un gol di testa di Gabbia: protagonista poco dopo di un salvataggio decisivo su Orban. Al novantesimo tiro di Saelemekers respinto sulla linea da Valentini. Allegri sarà soddisfatto per i tre punti e per il corto muso: certo, la qualità è un’altra cosa.

CREMONESE-TORINO 0-0

I grigiorossi speravano in uno scatto salvezza, si devono accontentare di un punto che è comunque un piccolo passo che serve per muovere la classifica; il peso specifico verrà misurato domani, quando si conoscerà il risultato del Lecce contro la Fiorentina, per il momento i salentini sono a – 1. I granata hanno giocato una onesta partita da fine stagione, senza troppi obiettivi da raggiungere. Allo stadio Zini gara priva di emozioni nel primo tempo, la Cremonese cambia passo nella ripresa: bravo Paleari su Bonazzoli, annullato per carica sul portiere – e dopo lunga revisione Var- un gol di Baschirotto, anche con tocco di Coco.







