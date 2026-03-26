Mondiali, l'Italia batte l'Irlanda del Nord e supera il primo round dei playoff

La tensione si è fatta sentire per oltre un'ora alla New Balance Arena, poi la Nazionale ha cambiato marcia e ha messo al sicuro una vittoria fondamentale. A Bergamo, l’Italia guidata da Rino Gattuso supera 2-0 l’Irlanda del Nord e conquista l’accesso alla finale dei playoff per i Mondiali 2026, dove affronterà la Bosnia il prossimo 31 marzo.

IL PRIMO TEMPO

L’avvio degli azzurri è incoraggiante, con un buon ritmo e qualche iniziativa offensiva già nei primi minuti. Dopo pochi istanti, Moise Kean prova a sfruttare un lancio in profondità, ma la difesa nordirlandese riesce a chiudere. Sugli sviluppi dell’azione, Sandro Tonali sfiora il vantaggio con un colpo di testa che termina di poco fuori. Anche Federico Dimarco si rende pericoloso, ma senza trovare la conclusione vincente. Con il passare dei minuti, però, l’energia iniziale lascia spazio a qualche incertezza di troppo. L’Irlanda del Nord prende fiducia e si affaccia più volte nella metà campo italiana, creando apprensione soprattutto con azioni veloci e inserimenti centrali. In una di queste occasioni, Gianluigi Donnarumma è costretto a intervenire per evitare guai peggiori, richiamando anche i compagni a una maggiore attenzione. Nonostante il predominio nel possesso palla, l’Italia fatica a costruire occasioni pulite. I tentativi di Matteo Retegui e ancora di Kean non trovano lo specchio della porta, mentre anche Alessandro Bastoni prova a farsi vedere su calcio piazzato senza fortuna. Il primo tempo si chiude così senza reti, tra qualche fischio e la sensazione che serva qualcosa in più per sbloccare la gara.