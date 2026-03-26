Mondiali, l'Italia batte l'Irlanda del Nord e supera il primo round dei playoff

26 marzo 2026, ore 23:34 , agg. alle 23:49
La Nazionale di Righio Gattuso batte la formazione nordirlandese per 2 a 0 grazie alle reti di Tonali e Kean alla New Balance Arena di Bergamo. Ora gli Azzurri se la vedranno contro la Bosnia
La tensione si è fatta sentire per oltre un'ora alla New Balance Arena, poi la Nazionale ha cambiato marcia e ha messo al sicuro una vittoria fondamentale. A Bergamo, l’Italia guidata da Rino Gattuso supera 2-0 l’Irlanda del Nord e conquista l’accesso alla finale dei playoff per i Mondiali 2026, dove affronterà la Bosnia il prossimo 31 marzo.
IL PRIMO TEMPO
L’avvio degli azzurri è incoraggiante, con un buon ritmo e qualche iniziativa offensiva già nei primi minuti. Dopo pochi istanti, Moise Kean prova a sfruttare un lancio in profondità, ma la difesa nordirlandese riesce a chiudere. Sugli sviluppi dell’azione, Sandro Tonali sfiora il vantaggio con un colpo di testa che termina di poco fuori. Anche Federico Dimarco si rende pericoloso, ma senza trovare la conclusione vincente. Con il passare dei minuti, però, l’energia iniziale lascia spazio a qualche incertezza di troppo. L’Irlanda del Nord prende fiducia e si affaccia più volte nella metà campo italiana, creando apprensione soprattutto con azioni veloci e inserimenti centrali. In una di queste occasioni, Gianluigi Donnarumma è costretto a intervenire per evitare guai peggiori, richiamando anche i compagni a una maggiore attenzione. Nonostante il predominio nel possesso palla, l’Italia fatica a costruire occasioni pulite. I tentativi di Matteo Retegui e ancora di Kean non trovano lo specchio della porta, mentre anche Alessandro Bastoni prova a farsi vedere su calcio piazzato senza fortuna. Il primo tempo si chiude così senza reti, tra qualche fischio e la sensazione che serva qualcosa in più per sbloccare la gara.
IL SECONDO TEMPO
Al rientro dagli spogliatoi, l’atteggiamento degli azzurri cambia sensibilmente. La squadra alza il ritmo e comincia a sfruttare con maggiore efficacia gli errori degli avversari. Dopo una grande occasione non concretizzata da Retegui, è ancora Kean a impegnare il portiere nordirlandese con una conclusione potente. Il momento decisivo arriva poco dopo: su una respinta della difesa ospite, Sandro Tonali si fa trovare pronto al limite dell’area e lascia partire un tiro preciso che vale l’1-0. Un gol che libera la squadra dalle tensioni accumulate e cambia completamente l’inerzia dell’incontro. Con il vantaggio acquisito, Rino Gattuso interviene dalla panchina per dare nuova energia, inserendo forze fresche e ridisegnando l’assetto. L’Italia continua a spingere e va vicina al raddoppio in più occasioni, mentre gli ospiti provano a reagire senza però riuscire a rendersi davvero pericolosi. Il sigillo definitivo arriva a dieci minuti dal termine: lancio perfetto di Tonali per Moise Kean, che controlla in area e conclude con precisione, trovando l’angolo e chiudendo di fatto la partita sul 2-0. Un gol che premia la sua prestazione e mette al sicuro il risultato. Nel finale, l’Irlanda del Nord tenta un ultimo assalto, ma la difesa italiana regge senza particolari difficoltà. Donnarumma resta attento sulle poche conclusioni avversarie e il risultato non cambia più. Al triplice fischio, l’Italia può finalmente esultare e ora aspetta la sfida di martedì.
Argomenti
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Serie A, Inter-Atalanta 1-1, Napoli-Lecce 2-1, Udinese-Juventus 0-1
L'Inter viene fermata in casa sul pareggio dall'Atalanta, ed ora rischia di veder ridurre il vantaggio sul Milan a 5 punti se i rossoneri batteranno la Lazio, la Juventus batte l'Udinese e sale momentaneamente al quarto posto