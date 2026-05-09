Donald Trump, sto ancora prendendo in considerazione di spostare militari americani dalle basi italiane

Donald Trump, sto ancora prendendo in considerazione di spostare militari americani dalle basi italiane

Donald Trump, sto ancora prendendo in considerazione di spostare militari americani dalle basi italiane Photo Credit: Ansa: Ronda Churchill

Redazione Web

09 maggio 2026, ore 17:00

Il presidente Usa ha rilasciato tale dichiarazione nel corso di una telefonata esclusiva con il Corriere della Sera

Il giorno dopo la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma, in una telefonata esclusiva con il Corriere della Sera, Donald Trump ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione di spostare militari americani dalle basi del nostro Paese. "Io ci sono sempre stato per l’Italia ma l'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei" ha dichiarato il presidente, facendo riferimento alla crisi nello stretto di Hormuz, incalzato sull'ipotesi che il nostro governo possa mettere a disposizione dragamine una volta concluso un accordo di cessate il fuoco tra Washington e Teheran.


Trump si rifiuta di commentare l'ultima proposta Usa a Teheran

Il capo della Casa Bianca non ha voluto, invece, fare commenti sul trasferimento di truppe dalla Germania, potenzialmente verso il fronte orientale della Nato. Il tycoon si è anche rifiutato di entrare nel merito della risposta dell'Iran alla sua ultima proposta per un accordo di pace, che aveva detto di attendere ieri notte. Alla domanda del Corriere della Sera sul perché abbia postato nei giorni scorsi su Truth un vecchio articolo di Matteo Salvini, Donald Trump ha replicato: “Perché lo ritenevo appropriato”.


L'Iran parla delle condizioni di Mojtaba Khamenei

L'Iran, intanto, ha fornito per la prima volta dettagli pubblici sulle ferite riportate da Mojtaba Khamenei in seguito ai raid aerei che, all'inizio del conflitto, hanno ucciso suo padre, l'allora Guida Suprema Ali Khamenei. Secondo quanto riferito in un video diffuso dall'agenzia Nour, legata al Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano e citato dal Wall Street Journal, un funzionario ha confermato che Khamenei è rimasto ferito, ma si troverebbe in buone condizioni di salute, avendo riportato solo ferite alla rotula e alla schiena e un piccolo taglio dietro l’orecchio.


Post di Trump  su americani e  guerra in Iran 

Il presidente americano Donald Trump, in attesa della risposta dall'Iran sulla sua proposta per chiudere la guerra, quest'ggi ha ri-postato su Truth, corredato dalla scritta "Importantissimo", un articolo ripreso da justthenews.com sui risultati di un sondaggio secondo cui la maggioranza degli americani ritiene che evitare che l'Iran abbia le armi nucleari sia più importante del finire la guerra.


Argomenti

Iran
Khamenei
Nato
Salvini
Trump
truppe americane in Italia

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Prmo istant poll, Sì una forbice tra il 47/51% e il no tra il 49 e il 53% al referendum sulla giustizia

    Prmo istant poll, Sì una forbice tra il 47/51% e il no tra il 49 e il 53% al referendum sulla giustizia

  • Hantavirus, attivata in Italia la sorveglianza su 4 passeggeri che hanno viaggiato sull’aereo su cui era salita una donna poi deceduta

    Hantavirus, attivata in Italia la sorveglianza su 4 passeggeri che hanno viaggiato sull’aereo su cui era salita una donna poi deceduta

  • A Mosca la parata della Vittoria. Le parole di Putin: "Combattiamo contro una forza aggressiva sostenuta dalla Nato"

    A Mosca la parata della Vittoria. Le parole di Putin: "Combattiamo contro una forza aggressiva sostenuta dalla Nato"

  • Il delitto di Garlasco, Sempio si proclama innocente, intanto c'è un nuovo soliloquio

    Il delitto di Garlasco, Sempio si proclama innocente, intanto c'è un nuovo soliloquio

  • Assolto in appello Raul Esteban Calderon accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik

    Assolto in appello Raul Esteban Calderon accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik

  • Roma si tinge di rosa. Da oggi a domenica il Villaggio della Salute al Circo Massimo di Komen Italia

    Roma si tinge di rosa. Da oggi a domenica il Villaggio della Salute al Circo Massimo di Komen Italia

  • La Procura Pavia chiude le indagini su Garlasco, 'Chiara è stata uccisa da Sempio'

    La Procura Pavia chiude le indagini su Garlasco, 'Chiara è stata uccisa da Sempio'

  • Caso Minetti. La Procura generale, al momento no dati per cambiare il parere sulla grazia

    Caso Minetti. La Procura generale, al momento no dati per cambiare il parere sulla grazia

  • Ricky Martin torna in Italia dopo 15 anni: concerto a San Benedetto del Tronto il 21 giugno 2026

    Ricky Martin torna in Italia dopo 15 anni: concerto a San Benedetto del Tronto il 21 giugno 2026

  • Champions League: la finale sarà tra Paris Saint Germain e Arsenal, ai francesi basta un 1-1 con il Bayern per passare il turno

    Champions League: la finale sarà tra Paris Saint Germain e Arsenal, ai francesi basta un 1-1 con il Bayern per passare il turno

L’attentatore è una persona malata che odia i cristiani, così Trump dopo gli spari alla cena con i media a Washington

L’attentatore è una persona malata che odia i cristiani, così Trump dopo gli spari alla cena con i media a Washington

Confermata la visita di Carlo III negli Usa, arriverà domani pomeriggio

Negoziati Usa-Iran in Pakistan, Witkoff e Kushner volano a Islamabad

Negoziati Usa-Iran in Pakistan, Witkoff e Kushner volano a Islamabad

Gli inviati di Trump incontreranno il ministro degli Esteri Araghchi

Al Met il corpo in mostra, complici i Bezos

Al Met il corpo in mostra, complici i Bezos

La mostra dell'anno del Costume Institute precede il gala più contestato