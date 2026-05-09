Donald Trump, sto ancora prendendo in considerazione di spostare militari americani dalle basi italiane

Il giorno dopo la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma, in una telefonata esclusiva con il Corriere della Sera, Donald Trump ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione di spostare militari americani dalle basi del nostro Paese. "Io ci sono sempre stato per l’Italia ma l'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei" ha dichiarato il presidente, facendo riferimento alla crisi nello stretto di Hormuz, incalzato sull'ipotesi che il nostro governo possa mettere a disposizione dragamine una volta concluso un accordo di cessate il fuoco tra Washington e Teheran.





Trump si rifiuta di commentare l'ultima proposta Usa a Teheran

Il capo della Casa Bianca non ha voluto, invece, fare commenti sul trasferimento di truppe dalla Germania, potenzialmente verso il fronte orientale della Nato. Il tycoon si è anche rifiutato di entrare nel merito della risposta dell'Iran alla sua ultima proposta per un accordo di pace, che aveva detto di attendere ieri notte. Alla domanda del Corriere della Sera sul perché abbia postato nei giorni scorsi su Truth un vecchio articolo di Matteo Salvini, Donald Trump ha replicato: “Perché lo ritenevo appropriato”.





L'Iran parla delle condizioni di Mojtaba Khamenei

L'Iran, intanto, ha fornito per la prima volta dettagli pubblici sulle ferite riportate da Mojtaba Khamenei in seguito ai raid aerei che, all'inizio del conflitto, hanno ucciso suo padre, l'allora Guida Suprema Ali Khamenei. Secondo quanto riferito in un video diffuso dall'agenzia Nour, legata al Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano e citato dal Wall Street Journal, un funzionario ha confermato che Khamenei è rimasto ferito, ma si troverebbe in buone condizioni di salute, avendo riportato solo ferite alla rotula e alla schiena e un piccolo taglio dietro l’orecchio.





Post di Trump su americani e guerra in Iran

Il presidente americano Donald Trump, in attesa della risposta dall'Iran sulla sua proposta per chiudere la guerra, quest'ggi ha ri-postato su Truth, corredato dalla scritta "Importantissimo", un articolo ripreso da justthenews.com sui risultati di un sondaggio secondo cui la maggioranza degli americani ritiene che evitare che l'Iran abbia le armi nucleari sia più importante del finire la guerra.



