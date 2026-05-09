A Mosca la parata della Vittoria. Le parole di Putin: "Combattiamo contro una forza aggressiva sostenuta dalla Nato"

Anche se in forma ridotta, senza il dispiegamento e di mezzi militari e senza la presenza di leader stranieri, Mosca non rinuncia alle celebrazioni per la Giornata della Vittoria. Un appuntamento conosciuto in tutto il mondo per la parata militare sulla Piazza rossa, nato per commemorare il trionfo nella Seconda Guerra Mondiale, 81 anni fa. Come da tradizione, ad aprire l'evento è stata la sfilata di un picchetto con la bandiera dell'Unione Sovietica, presentata come quella innalzata a Berlino il giorno in cui le truppe di Mosca presero il controllo della capitale del Terzo Reich.





"UNA FORZA SOSTENUTA DA TUTTA LA NATO"

Festeggiamenti a cui partecipa anche il presidente, che in un discorso ha paragonato i soldati sovietici che allora sconfissero il nazifascismo, agli uomini che oggi combattono in Ucraina e resistono – ha detto – contro una "ha aggiunto il leader russo. “ha concluso Putin





LA TREGUA

Una celebrazione scivolata via senza incidenti, come garantito, ieri, dal presidente ucraino. Nelle scorse ore poi,ha reso noto che è in vigore, auspicando che possa essere prolungata in modo significativo. "" ha detto il tycoon, parlando alla Casa Bianca. Mosca non si è espressa sulla possibile proroga del cessate il fuoco, ma ha confermato che, con Kiev, ci sarà anche uno, mille per ogni parte.