L’attentatore è una persona malata che odia i cristiani, così Trump dopo gli spari alla cena con i media a Washington

“Quello che è accaduto mostra perché è necessaria la grande e sicura sala per le cerimonie in costruzione all’interno della Casa Bianca”. Così Donald Trump dopo il tentato assalto, ieri sera alla cena dei Corrispondenti all’Hilton di Washington. “L’attentatore è una persona malata che odia i cristiani” ha aggiunto il tycoon, riferendosi al manifesto scritto da Cole Tomas Allen, inviato dal 31enne californiano ai suoi familiari prima di aprire il fuoco. Manifesto in cui l’aggressore si definisce amichevole assassino federale. L’aggressore che, lo ricordiamo ha ferito in modo lieve un agente prima di essere catturato, comparirà nelle prossime ore i in tribunale. Il suo obbiettivo era quello di assassinare il presidente e di uccidere il maggior numero possibile di alti funzionari, secondo la Casa Bianca. Confermata la visita di Stato di 4 giorni negli Usa di re Carlo III, atteso nel pomeriggio di lunedì. Il sovrano del Regno Unito, accompagnato dalla consorte Camilla, visiterà Washington e New York.