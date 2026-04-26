L’attentatore è una persona malata che odia i cristiani, così Trump dopo gli spari alla cena con i media a Washington

L’attentatore è una persona malata che odia i cristiani, così Trump dopo gli spari alla cena con i media a Washington

L’attentatore è una persona malata che odia i cristiani, così Trump dopo gli spari alla cena con i media a Washington Photo Credit: Ansa: Yuri Gripas Pool

Redazione Web

26 aprile 2026, ore 20:32

Confermata la visita di Carlo III negli Usa, arriverà domani pomeriggio

“Quello che è accaduto mostra perché è necessaria la grande e sicura sala per le cerimonie in costruzione all’interno della Casa Bianca”. Così Donald Trump dopo il tentato assalto, ieri sera alla cena dei Corrispondenti all’Hilton di Washington. “L’attentatore è una persona malata che odia i cristiani” ha aggiunto il tycoon, riferendosi al manifesto scritto da Cole Tomas Allen, inviato dal 31enne californiano ai suoi familiari prima di aprire il fuoco. Manifesto in cui l’aggressore si definisce amichevole assassino federale. L’aggressore che, lo ricordiamo ha ferito in modo lieve un agente prima di essere catturato, comparirà nelle prossime ore i in tribunale. Il suo obbiettivo era quello di assassinare il presidente e di uccidere il maggior numero possibile di alti funzionari, secondo la Casa Bianca. Confermata la visita di Stato di 4 giorni negli Usa di re Carlo III, atteso nel pomeriggio di lunedì. Il sovrano del Regno Unito, accompagnato dalla consorte Camilla, visiterà Washington e New York.

Argomenti

cena di gala
tentato assalto
Trump
Washington

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Prmo istant poll, Sì una forbice tra il 47/51% e il no tra il 49 e il 53% al referendum sulla giustizia

    Prmo istant poll, Sì una forbice tra il 47/51% e il no tra il 49 e il 53% al referendum sulla giustizia

  • Papa Leone ricorda i 40 anni dal disastro nucleare di Cernobyl

    Papa Leone ricorda i 40 anni dal disastro nucleare di Cernobyl

  • Scontro tra l'Anpi e la Brigata Ebraica dopo le tensioni alle manifestazioni di ieri sul 25 Aprile

    Scontro tra l'Anpi e la Brigata Ebraica dopo le tensioni alle manifestazioni di ieri sul 25 Aprile

  • Serie A, Parma-Pisa 1-0, Bologna-Roma 0-2, Verona-Lecce 0-0

    Serie A, Parma-Pisa 1-0, Bologna-Roma 0-2, Verona-Lecce 0-0

  • Scandalo arbitri in serie A, il designatore Rocchi indagato in concorso per frode sportiva

    Scandalo arbitri in serie A, il designatore Rocchi indagato in concorso per frode sportiva

  • Manifestazione per il 25 Aprile a Roma, feriti con una pistola ad aria marito e moglie

    Manifestazione per il 25 Aprile a Roma, feriti con una pistola ad aria marito e moglie

  • A Islamabad Araghchi incontra il premier pakitsano Sharif in vista di un possibile confronto con gli inviati Usa

    A Islamabad Araghchi incontra il premier pakitsano Sharif in vista di un possibile confronto con gli inviati Usa

  • Turismo, per il 25 aprile attese più di 4 milioni e mezzo di presenze

    Turismo, per il 25 aprile attese più di 4 milioni e mezzo di presenze

  • Negoziati Usa-Iran in Pakistan, Witkoff e Kushner volano a Islamabad

    Negoziati Usa-Iran in Pakistan, Witkoff e Kushner volano a Islamabad

  • RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, si aggiungono al super cast altri straordinari artisti: Gigi D’Alessio, Madame, Geolier, Ernia

    RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, si aggiungono al super cast altri straordinari artisti: Gigi D’Alessio, Madame, Geolier, Ernia

A Islamabad conclusa la prima fase del negoziato tra Iran e Usa, la trattativa prosegue

A Islamabad conclusa la prima fase del negoziato tra Iran e Usa, la trattativa prosegue

Trump annuncia lo sminamento dello stretto di Hormuz

Trump tra Iran, scontri con il Papa e scene alla Casa Bianca: giornata politica e mediatica

Trump tra Iran, scontri con il Papa e scene alla Casa Bianca: giornata politica e mediatica

Il presidente Usa parla di Hormuz e dei negoziati con Teheran, respinge critiche religiose e trasforma la Casa Bianca in un palcoscenico tra stampa e delivery

Un anno fa moriva Papa Francesco, il ricordo del suo successore Leone XIV

Un anno fa moriva Papa Francesco, il ricordo del suo successore Leone XIV

Il 21 aprile 2025, nel giorno di Pasquetta, il decesso di Jorge Mario Bergoglio. Il suo papato è durato più di 12 anni, durante i quali ha messo gli ultimi al centro del mondo